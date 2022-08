Cancelan conciertos de Juan Luis Guerra en Ecuador tras actos terroristas

La serie de conciertos que el cantautor dominicano Juan Luis Guerra tenía contemplados ofrecer en Ecuador, fueron cancelados, según anunció el pasado jueves, la productora encargada de organizar las dos actuaciones.

La productora FTC Live informó en un comunicado que los conciertos de Juan Luis Guerra 'El Rey de la Bachata', que estaban programados con fechas del 24 de noviembre en Guayaquil y el 26 de noviembre en Quito, "no se realizarán en las fechas previstas" y ofreció devolver el dinero de las entradas tras no determinar si el dominicano actuará en otras fechas distintas.

"Los acontecimientos de los últimos días en el país" han incidido "indirectamente en la inestabilidad social, misma que se refleja en la venta de dichos eventos", sostuvo la empresa.

Sin mencionarlo directamente, la compañía hizo referencia al estado de excepción decretado por el Gobierno en la ciudad de Guayaquil (suroeste) desde el pasado domingo, tras una explosión -a la que la que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se refiere como "atentado terrorista"- que provocó la muerte de cinco personas y diecisiete heridos, dos de ellos en estado crítico.

Entre mayo y junio de este año, las costeras provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas, cuya capital es Guayaquil, ya estuvieron también bajo estado de excepción ante el auge de la violencia del crimen organizado, vinculado por las autoridades al narcotráfico que usa puertos de Ecuador para mandar droga a Europa y Norteamérica. EFE

El intérprete de "Burbujas de Amor" (1990) no se ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram al respecto y más bien se ha dedicado a compartir lo que han sido sus últimos conciertos en Colombia y España.

Además de cantautor, Juan Luis Guerra Seijas nombre de pila, también es arreglista, músico, productor musical y empresario dominicano quien ha vendido más de 70 millones de discos y que ha ganado numerosos premios, incluidos 27 Grammy.

Con información de ECUADOR MÚSICA / Agencia EFE Quito, Ecuador / Fotografía: Instagram Juan Luis Guerra

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!