Camilo anuncia el lanzamiento de su nuevo disco para el 6 de septiembre

El cantautor de origen colombiano Camilo, anunció este martes la fecha del lanzamiento de su nuevo disco, "De Adentro Pa Afuera", que verá la luz el próximo 6 de septiembre y que irá acompañado de una gira que lo llevará a presentarse tres veces en el país que lo vio nacer, Colombia.

Se trata del tercer álbum del artista colombiano, cuyo nombre de pila es Camilo Echeverry, que ha sido publicado bajo el sello Sony Music Latin/Hecho a Mano, e incluirá colaboraciones con artistas de talla internacional como Alejandro Sanz, Camila Cabello, Evaluna Montaner -su esposa-, Grupo Firme, Myke Towers y Nicki Nicole.

A principios de este mes, Camilo y Grupo Firme lanzaron "Alaska", una canción sobre el desamor al ritmo de la música mexicana que llevó al artista a explorar un género al que nunca antes se había aproximado. Además, el video de "Alaska" fue dirigido por Evaluna Montaner, su esposa.

"Alaska" junto a otros éxitos como "Índigo", "Pesadilla", "Pegao", "NASA" y "Naturaleza" son solo algunos de los temas que formarán parte del esperado nuevo álbum del cantautor.

En una reciente entrevista con EFE, Camilo describía su nuevo trabajo musical como una invitación a "explorar facetas de la sensibilidad del que lo escuche y a encontrar lugares a los que quizás no sabía que podía llegar. Es un álbum que visita todos los rincones de esa diversidad interna de quien soy y el resultado de las cosas valiosas que están dentro de mí y salen para afuera para compartirlo".

El cinco veces ganador del Latin Grammy y nominado en los Grammy anunció los próximos pasos de su carrera musical durante un programa de televisión estadounidense, donde también presentó una de las canciones que forman parte del nuevo disco, "Pegao".

La gira de este trabajo lo llevará a presentarse en Bogotá, Medellín y Barranquilla entre noviembre y diciembre. También visitará varias ciudades de Estados Unidos. EFE

Y además de emocionar a sus fans por la primera demostración de su nuevo álbum, al que abrevia como "DAPA", Camilo escribió en su última publicación en Instagram un resumen de lo que ha significado para él hacer este álbum que preparó durante los dos años de pandemia:

"Empezó cuando nos encerramos en casa a esperar a que naciera Índigo... a mirar adentro, a esperar, a descubrir a qué sabía nuestra cocina, a estrenar el corazón con sentimientos nuevos y a convertir en canciones universos que nacieron el día que Dios nos permitió asociarnos con él en su oficio creativo trayendo al mundo a nuestra hija.

Esta pieza creativa es testimonio de esa ruta, la que recorren todas las cosas preciosas y sagradas: DE ADENTRO PA AFUERA. Sueño con que estas canciones resuenen en ustedes y se hagan vida, que es cuando verdaderamente tendrán sentido!! Los amo Tribu, los siento creciendo conmigo y yo con ustedes!

Mi nuevo álbum DE ADENTRO PA AFUERA sale este 6 de Septiembre!! Les dejé un pedacito de las canciones nuevas para que escuchen cuando hagan presave del álbum!! Link en mi Bio! DAPA NUEVO ÁLBUM".

