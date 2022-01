Camilo, J Balvin y Christian Nodal listos para 'reinar' en Premio Lo Nuestro 2022

Los cantantes colombianos Camilo y J Balvin, y el mexicano Christian Nodal, con 10 nominaciones cada uno, se presentarán el próximo 24 de febrero como los máximos favoritos en la trigésimo cuarta edición de la gala de Premio Lo Nuestro, que se celebrará en Miami, informó este martes la cadena Univision.

Ellos forman parte de un conjunto de 10 músicos que aspiran al premio de artista del año, y lo hacen junto a Ángela Aguilar, Bad Bunny, Grupo Firme, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra.

En esa misma lista figuran los dos músicos que aparecen un paso más atrás de los tres grandes favoritos, Bad Bunny y Karol G, con 9 nominaciones cada uno, mientras que Calibre 50, Carlos Rivera, Farruko, Jhay Cortez, Maluma, Myke Towers y Rauw Alejandro, aparecen en 8 categorías.

La cadena que entrega estos galardones a la música latina desde 1989 indicó que el premio a álbum del año podría ser para el último gran éxito de Camilo, "Mis Manos"; para "Jose", de J Balvin, o para Bad Bunny y su "El último tour del mundo".

En esta categoría aparecen además "Entre mar y palmeras (Live)", de Juan Luis Guerra y los 4.40; "Esta vida es muy bonita", de la Banda el Recodo de Cruz Lizárraga; "kg0516", de Karol G; "Leyendas", de Carlos Rivera; "Mexicana enamorada", de Ángela Aguilar; "Utopia live from Metlife Stadium", de Romeo Santos, y "Vamos bien", de Calibre 50.

El tercer gran premio de la noche, el de canción del año, podría ser para "Bichota", de Karol G; "Dákiti", de Bad Bunny & Jhay Cortez; "De vuelta pa' la vuelta", de Daddy Yankee y Marc Anthony; "Dime cómo quieres", de Christian Nodal y Ángela Aguilar, y "Fiel", de Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez.

Los otros cinco temas que aspiran a este galardón son "Pepas", de Farruko; "Telepatía", de Kali Uchis; "Todo de ti", de Rauw Alejandro; "Vida de rico", de Camilo, y "Yo todo lo doy", de Alfredo Olivas.

En total, 166 artistas han recibido reconocimiento en 35 categorías que incluyen los géneros de música pop, urbana, regional mexicana y tropical.

Premio Lo Nuestro este año ha agregado cuatro nuevos galardones: DJ del año, artista solista del año en la categoría pop, canción del año pop-urbano/dance y la mezcla perfecta del año.

Se trata de una premiación por votación popular, por lo que los fans pueden votar por sus artistas favoritos a partir de este martes y hasta el 7 de febrero en la web de estos galardones.

La que será la primera premiación de música latina del año se celebrará en el FTX Arena de Miami, donde previamente se llevará a cabo la tradicional alfombra roja para recibir a los famosos, aunque lo harán bajo "estrictas normas y restricciones" para reducir el riesgo a contagios por la covid-19. EFE

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Miami, Florida, (EE.UU.) / Fotografía Instagram Camilo / Christian Nodal

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!