Camilo, Carlos Vives y Maluma actuarán en Premios Billboard de Música Latina

Los cantantes Camilo, Carlos Vives, CNCO, Eslabón Armado, Grupo Firme, Maluma, Pablo López, Pepe Aguilar y Tini Stoessel, forman parte de la lista preliminar de artistas que actuarán en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, informó el jueves la cadena hispana Telemundo.

La gala de estos premios, en la que el puertorriqueño Bad Bunny parte como favorito al sumar 23 nominaciones, se celebrará el próximo 29 de septiembre en el Watsco Center de Coral Gables Florida (EE.UU.) y será emitida en vivo por Telemundo.

Además del boricua, la lista de finalistas de estos premios este año está encabezada por Karol G, Becky G, Farruko, Rauw Alejandro, Aventura y Eslabón Armado.

Este año los premios responderán a 58 categorías diferentes que abarcan los principales estilos musicales, como Latin Pop, Tropical, Latin Rhythm o Regional Mexicano.

Gracias a su disco "Un verano sin ti", Bad Bunny es finalista en las categorías "Top Latin Álbum del Año" y "Latin Rhythm Álbum del Año", mientras que los éxitos "Me porto bonito", "Tití me preguntó", "Ojitos lindos", y "Party", extraídos del citado trabajo, lograron ocho nominaciones, entre ellas "Hot Latin Song del Año" y "Canción Streaming del Año".

La cantante colombiana Karol G es, por su parte, quince veces finalista este año, en categorías que incluyen "Artista del Año", "Top Latin Album del Año" y "Álbum Latin Rhythm del Año" por su exitoso disco "KG0516".

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina se emitirá en simultáneo en el canal de cable, Universo, el servicio de retransmisión en vivo de Peacock, la aplicación de Telemundo, y en Latinoamérica y el Caribe se verá a través de Telemundo Internacional.

A la ceremonia de premiación le antecederá la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebrará en Miami del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2022, con música, cultura y entretenimiento durante toda la semana. La cita incluirá presentaciones, talleres y distintos eventos. EFE

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Miami, (EE.UU.) / Fotografía Instagram Carlos Vives / Camilo / Maluma

