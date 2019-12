Camila Sodi le muestra la costilla que Thalía se quitó (video)

Uno de las cosas que han marcado la trayectoria de Thalía es el rumor de que se quitó las costillas para lucir una diminutiva cintura, sin embargo, la intérprete de No me Acuerdo, no le ha afectado este rumor que surgió desde hace unos años, pues cada vez que puede no pierde la oportunidad para burlarse de esta situación, tal como lo hizo recientemente pero ahora junto su sobrina Camila Sodi.

Tal parece que Thalía y su sobrina Camila Sodi se llevan muy bien, pues, incluso hasta bromean. Thalía se encuentra de vacaciones en en Aspen, Colorado, junto a sus hijos y su esposo Tommy Mottola, pero también podemos ver a la actriz y cantante junto a su hermana Ernestina Sodi y su sobrina Camila Sodi.

Fue a través de Instagram que Thalía compartió un video de sus vacaciones por Colorado, en el que aparece todo la familia en un restaurante, y en un momento del video Camila Sodi mostró la supuesta costilla de su tía. Le hace entrega de la costilla a Thalía.

"Miren qué me encontré aquí, es la costilla, es la auténtica, es la única que le falta a mi tía", señaló Sodi mientras Thalía le agradece por haber encontrado su costilla.

Recordemos que hace un par de años Thalía compartió en las redes sociales una fotografía en la que muestra una costilla en un frasco con formol.