Calvin Harris estrena "Potion", su nuevo sencillo, junto a Dua Lipa

El DJ británico Calvin Harris estrenó el pasado viernes, su nuevo sencillo, "Potion", en el que ha colaborado con su compatriota, la cantante Dua Lipa y con el rapero estadounidense Young Thug. Se trata de la segunda ocasión en que Harris, ganador de un premio Grammy, colabora con ambos artistas, según un comunicado de Sony Music.

El DJ y productor ya lanzó con Dua Lipa su éxito "One Kiss", que se convirtió en el single más vendido en el Reino Unido en 2018, mientras que su colaboración con el rapero se remonta a 2017, cuando cooperaron en "Heatstroke".

"Potion" será el primer sencillo del nuevo álbum de Calvin Harris, "Funk Wav Bounces Vol. 2", que saldrá a la venta este verano.

Una tercia de reyes

"Es un honor volver a trabajar conDua y Thug. Ambos son artistas tan dinámicos que han contribuido mucho al panorama musical actual", dijo Harris, según el comunicado. El vídeo del nuevo sencillo, dirigido por Emil Nava, se estrenó en línea el pasado viernes, en paralelo con el lanzamiento de la canción. EFE

Y ha sido el mismo británico, quien ha utilizado su cuenta de Instagram para comapartir paso a paso, lo que ha sido la creación de "Potion" desde su trinchera; su hogar, en complicidad con la exitosa cantante. Y es que el martes pasado, publicó un vídeo de TikTok, en el que explica paso a paso y en distintos momentos, cómo fue que logró el tema: "How I made Potion" (Cómo hice Potion), se lee.

"Friday. Funk Wav Bounces. The Journey Continues" (Viernes. Funk Wav rebotes. El viaje continúa), se lee tras ver la portada rosada con un par de cerezas colgando y algo de vegetación, mientras la imagen reposa entre rocas, con el mar de fondo.

Y otros famosos, han dicho que no pueden esperar por escuchar la canción, pues saben que cuando Calvin Harris toca un instrumento, es garantía de éxito... Por otro lado, el músico británico compartió un fragmento del vídeo de "Potion", en el que se puede ver a Dua Lipa bailando ante las cámaras.

"Potion is out now! The first installment of Funk Wav Bounces Vol.2 @dualipa is my favourite person to work with; the voice, the work ethic, the banter, I feel very lucky to have been able to make this with her!! And @thuggerthugger1 is one of a kind, nobody else could’ve floated on this music like him", lo que en Español se lee:

¡La poción ya está disponible! La primera entrega de Funk Wav Bounces Vol.2 @dualipa es mi persona favorita para trabajar; la voz, la ética de trabajo, las bromas, me siento muy afortunada de haber podido hacer esto con ella!! Y @thuggerthugger1 es único en su clase, nadie más podría haber flotado en esta música como él.

Con información de R.UNIDO MÚSICA / Londres, Reino Unido / Fotografía Instagram Calvin Harris

