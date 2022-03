Calibre 50, Esteman y Gloria Trevi, entre las estrellas de los Latin AMA's

Famosos cantantes y máximos exponentes de la música latina como Esteman, Calibre 50, Gerardo Ortiz y el legendario grupo Los Ángeles Azules estarán entre los artistas que cantarán durante la gala de la séptima edición de los Latin American Music Awards (Latin AMA's), que tendrá lugar el próximo 21 de abril en Las Vegas (Nevada).

Otros de los invitados son Ozuna, Jhay Cortez, la banda Black Eyed Peas, Jesse & Joy y la nueva revelación panameña, Boza, informó este jueves la cadena hispana Telemundo, organizadora de los premios.

La mexicana Gloria Trevi, Chiquis, que tiene una nominación como Artista Social Favorito, y María Becerra, postulada como Nuevo Artista del Año, hacen también parte de la ceremonia.

Otros de los participantes serán los cantantes de la escena musical que al momento se encuentran en la cima como Lit Killah, Nicki Nicole, la mexicana (regiomontana) Sofía Reyes y Tiago PZK.

De igual forma, estarán la legendaria intérprete mexicana Lupita D'Alessio, quien será reconocida con el Premio Leyenda, y el mexicano Christian Nodal, quien tiene cinco nominaciones y además recibirá el galardón Evolución Extraordinaria por su aporte a la música regional mexicana.

En estos galardones Bad Bunny, con diez nominaciones, y Jhay Cortez, con ocho, parten como los grandes favoritos de los Latin AMA's.

Les siguen con siete nominaciones cada uno J Balvin, Karol G y Rauw Alejandro; mientras que Camilo, Grupo Firme y Kali Uchis lograron seis candidaturas.

La gala tendrá lugar el 21 de abril en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas y se retransmitirá en directo por Telemundo. EFE

Con información de EEUU MÚSICA /Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografía EFE/Telemundo

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!