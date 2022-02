Caifanes: Tocar música en vivo es simplemente existir para nosotros

Aunque han adquirido grandes aprendizajes con el paso del tiempo, la emblemática banda de rock llamada Caifanes desde sus inicios, no dejan de ser esos jóvenes músicos que trascendieron en la escena musical del rock entre los años 80's y 90's y ese 2022, la agrupación sigue haciendo música con "la misma hambre" tras estrenar su nuevo sencillo "Sólo Eres Tú", aunado de una gira con la que siguen "existiendo".

“Nosotros nacimos tocando, es nuestra naturaleza, si no, no existías. Era la manera de promocionar, de conocerte, de aprender a tocar cada vez mejor, de entender que también tenías que hacer nuevas canciones. Tocar es simplemente existir para nosotros”, dice Saúl Hernández, el vocalista de la legendaria banda rockera, en entrevista con Efe.

Con los conciertos de Caifanes calificados como "rituales", Saúl Hernández explica que la agrupación ha mantenido "una relación concierto-aliados (su público) muy fuerte", que les ha permitido tener innumerables presentaciones desde que en 2011 que se reencontraron como banda.

En 2020 la pandemia les supuso un parón en sus presentaciones en vivo y más que cualquier otra cosa, el perder esta experiencia musical presencial, fue para los músicos lo más difícil.

No obstante, fueron parte de los artistas que se atrevieron a regresar a los escenarios desde los variados formatos que surgieron durante la emergencia de sanidad, entre ellos, los llamados autoconciertos (con el público a bordo de sus automóviles) y posteriormente con el público desde palcos.

“No era lo mismo que estar brincando a mitad del teatro, o del auditorio. Ha sido muy emocionante regresar”, cuenta el baterista de la agrupación, Alfonso André, sobre el regreso oficial de Caifanes, el cual ocurrió el pasado 3 febrero con una presentación en el Fox Theater de Oakland, Estados Unidos, que antecede su paso por México, su país de origen, en el que actuarán el 18 y 19 de febrero en Guadalajara, Jalisco y Ciudad de México, respectivamente.

TIEMPO DE CREAR

La agrupación, famosa por crear himnos como “No dejes que…”, “La célula que explota” y “Mátenme porque me muero” de los 80's y 90's, sigue estando ávida de explorar nuevos sonidos para reencontrarse y redescubrir su esencia actual. De hecho, esto lo han logrado tras mantenerse fieles a su gran pasión: la música.

“Parte de nosotros seguimos siendo los mismos que cuando empezamos, espero que hayamos aprendido algo en el camino, pero sigue habiendo mucho de esas mismas ganas de explorar, hacer música e investigar”, relata André.

“Es un mundo tan infinito, en la música siempre puedes encontrar cosas nuevas. Seguimos enamorados de lo que hacemos y es increíble poder estar en un trabajo que no sea un trabajo, sino un placer”, añade el baterista.

Tuvieron que pasar tres años para que la agrupación mostrara “Solo eres tú”, una canción, de al menos diez que ya están preparando, en la que sostienen una crítica al mediatizado mundo actual que consideran ha ido “deshumanizando” a las sociedades, con la que buscan recordar y exaltar la individualidad de las personas.

“‘Solo eres tú’ toca la puerta y dice: oye también existes. Cree en ti mismo, abre la puerta y sal a la calle”, cuenta Hernández, compositor de la mayoría de las canciones de la banda.

Sin ataduras ni presiones de producir música por parte de alguna disquera, Caifanes sigue hoy sus instintos y lanza música cuando les parece pertinente. Sin agenda y adaptándose a la nueva forma en la que se distribuye la música, como las plataformas digitales.

“Antes abrías el vinilo y te sentabas a escuchar el disco, eso se ha perdido en la música. Esto de que por 100 pesos (unos 5 dólares) puedas rentar toda la música que se ha hecho en la historia de la humanidad le resta mucho este valor a la música. Pero finalmente a nosotros nos gusta la música, no el negocio de la música”, replica André.

Para Hernández, el mejor momento para escribir y crear es en la mañana, después de tomar un café, pero coincide con el resto de la agrupación en que eso sucede cuando todos entran en una sintonía que los invita a la creación.

“Es como un sentimiento más que una decisión. Es algo que empezamos a sentir y creo que lo vamos compartiendo todos (...) Son esas emociones compartidas, puede ser el instinto, o simplemente el momento, la sensación de que ya tienes que hacer algo”, describe el cantante.

Durante la gira, los músicos intentarán complacer a sus fanáticos y a quienes siguieron el camino de Jaguares, agrupación que se formó con la mayoría de los miembros de Caifanes en 1996 tras problemas internos.

Hasta el momento han grabado tres de las más de diez canciones que prometen ir mostrando y mientras tanto, de febrero a junio, se mantendrán activos en su gira por Estados Unidos, México y Colombia.

Con información de Mónica Rubalcava CAIFANES / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Caifanes

