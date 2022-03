Café Tacvba y Caramelos de Cianuro darán concierto en P. Rico en julio

Tras anunciar un par de conciertos para el mes de septiembre en Madrid y Barcelona, España, la banda mexicana Café Tacvba y los venezolanos de Caramelos de Cianuro actuarán en Puerto Rico el próximo 30 de julio.

La cita será en el estadio Hiram Bithorn Fairgrounds de San Juan, en el espectáculo "Rock The Stage", según informó este lunes en un comunicado la organización del evento.

Junto a Café Tacvba, quienes no han pisado suelo boricua en aproximadamente una década, y el dueto v venezolano Caramelos de Cianuro, se presentará la banda local de Los Wálters; pues no sólo figurarán estrellas del rock extranjeras.

Los Wálters es una banda puertorriqueña de Indie Pop formada en 2011 por Luis López Varona y Ángel Emanuel Figueroa, que se han hecho famosos por canciones como "Ave María" (2019) y por asistir a festivales como el Funka Fest del mismo año.

Pero no sólo sonaran los ritmos rockeros en el "Rock The Stage" el próximo verano, pues dentro de los demás grupos que figurarán, serán Los Chinchillos del Caribe, grupo que fusiona la cumbia, el rock, la música electrónica y los ritmos urbanos.

Oros de los congemplados para el concierto de verano, es La Secta All Star, un grupo musical de rock en español, originario de Puerto Rico, conformado por Mark Kilpatrick, Gustavo Laureano, John Lengel y Mike Genao. Su canción "La Locura Automática" es una de las más conocidas de la banda.

Completarán la actuación de esa noche las bandas La Otra Media, Todos Animales y Yett, todos de Puerto Rico. EFE

Por su parte, la emblemática banda de rock mexicana que mezcla otros ritmos latinos en su música, ha anunciado ya a través de uno de sus perfiles en Instagram, su participación en el fest music de Puerto Rico:

"Estamos armando un posible capítulo 2. Puerto Rico, después de la pausa, volvemos. #CaféTacvba #rockthestage #pr #puertorico #festival".

Con información de P. RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Café Tacvba

