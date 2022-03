Café Tacvba anuncian dos conciertos en Barcelona y Madrid en septiembre

La prestigiosa banda de rock mexicana -uno de los pilares del género- de los 80's, Café Tacvba ofrecerá dos conciertos en España el próximo mes de septiembre 2022, uno en la sala Razzmatazz 1 de Barcelona el día 2 y otro, el 4, en la sala La Riviera de Madrid.

Según ha informado su oficina de prensa, las entradas se pondrán a la venta este próximo viernes, 18 de marzo, a partir de las 10 horas a través de Live Nation y de su distribuidor habitual, con una preventa en el caso del "show" de la capital a partir del 16 de marzo a las 10 horas para los registrados en la web oficial de esta promotora.

En 2018, como parte de la gira "Niu Güeis Tur", se produjo la última visita a España de este grupo considerado gran embajador e impulsor del rock alternativo en México. Entonces también actuaron en Madrid y en Barcelona.

Lee también: La colombiana Fanny Lu le sigue cantando al amor con "Valió la Pena"

En activo desde su formación en Ciudad Satélite (México) en 1989, Café Tacvba se caracterizan por la combinación de rock con temáticas y sonidos propios del folclor de su país, lo que les ha valido premios como el Grammy al Mejor Álbum de Rock Alternativo latino por "Cuatro caminos" (2004) y otros nueve Grammys latinos más.

Desde el homónimo "Café Tacvba" (1992) con el que arrancó su discografía, a lo largo de su carrera han publicado ocho discos de estudio en total, hasta "Jei Beibi" (2017), producido como muchos de sus trabajos por el prestigioso Gustavo Santaolalla.

Lee también: Julieta Venegas anuncia su nuevo sencillo "Mismo Amor" que estrenará el 18 de marzo

En barbecho de trabajos con temas inéditos desde entonces, su último álbum editado hasta la fecha se remonta a 2019 y consiste en un acústico para la cadena MTV, el segundo de su carrera (el primero lo lanzaron en 2005). EFE

Con información de CAFÉ TACVBA / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Café Tacvba

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!