CIERRA Miguel Bosé todas sus cuentas en redes sociales, causa revuelo

Luis Miguel González Bosé, llamado Miguel Bosé, es un músico, cantante y actor español internacionalmente conocido, que anque nacido en Panamá, cuenta con las nacionalidades española y colombiana. Sin embargo, pese a su éxito musical desde todos los tiempos, el cantante se ha convertido últimamente "en la comidilla de las redes sociales".

Pues entre otras cosas, a raíz de la llegada del coronavirus al mundo y de otras cosas acontecidas en los últimos meses como parte de una problemática de interés social, el intérprete de "Amante bandido", ha emitido sus opiniones, como cualquier otro usuario de las redes lo hace -pues básicamente el objetivo de estas plataformas es expresarse libremente con los elementos que ya se conocen, texto, audio y video-.

Sin embargo, sus opiniones habían estado causando tanto revuelo -mismas que ya no pueden verse-, por la forma tan especial y personal en la que Bosé se expresaba; de la misma manera en la que la actriz mexicana Patricia Navidad lo sigue haciendo.

Con la llegada del coronavirus al mundo, líderes, políticos, artistas, usuarios en general y medios de comunicación, han hecho circular información de todo tipo, como resultado del virus que llegó hace unos meses y que ha terminado con la vida de millones de habitantes alrededor del mundo.

La nueva normalidad, la vacuna y otros temas en torno al Covid-19, han sido motivo de conversaciones y publicaciones, puesto que todo mundo vive bajo la incertidumbre de qué va a pasar en un corto plazo de tiempo después de todo lo que se ha vivido en los últimos meses.

Y el cantante no fue la excepción al emitir sus propias opiniones, lo que desataban reacciones, que al parecer al Miguel no le agradaban. Pues últimamente, cuando un usuario de Twitter compartió un gráfico que mostraba la relación entre los vacunados de gripe y los fallecidos por Covid-19, sugiriendo que la mortalidad aumenta si se incrementa el número de vacunados, Bosé respondió: "¡¡¡NOS QUIEREN MATAR!!!".

Esta no era la primera vez que el famoso se pronunciaba contra la profilaxis del coronavirus. "Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España-Bill Gates", publicó el pasado 9 de junio, parte de un hilo de Twitter en el que alertaba contra el dominio global propiciado por la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI).

Y por toda esta situación, el juez de "Pequeños Gigantes" (2019) de Televisa, decidió cerrar todas sus redes sociales, por lo que ahora solo se puede ver una cuenta en Twitter e Instagram, bajo el perfil de @miguelbosemx y aunque no es un sitio oficial, cuenta con un total de 2.853 publicaciones y 26,5k de seguidores en Instagram.

Sin embargo, este 31 de agosto, se emitió un comunicado en redes sociales y medios de comunicación por parte del cantante a través de sus representantes legales, que deja en claro la decisión de Miguel Bosé de cerrar todas sus redes sociales, pues no considera que las redes sociales sean plurales y objetivas.

Y entre otras cosas, no permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos.

Además ejercen la censura y el control de la información y de los contenidos. Por lo que no encuentra equilibradas las presentaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten.

En definitiva, el cantante no considera que las redes sociales sean un medio libre y adecuado que valga la pena mantenerse activo, al menos no por el momento. Por otro lado, apuesta a que en todas las redes sociales se mezclan usuarios reales y ficticios, por lo que quebrantan el sano debate que pudiera hacerse sobre cualquier situación.

Así mismo, el comunicado deja claro que nadie ha expulsado al cantante de dichas redes sociales, y más bien, ha sido decisión personal no aceptar las condiciones que las rigen y en ese sentido, dejar de pertenecer a las mismas.

