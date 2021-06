Busco justicia, no venganza: Frida Sofía oficializa denuncia contra Enrique Guzmán

Luego de diversos dimes y diretes en las redes sociales, Frida Sofía confirmó a través de sus redes sociales que la denuncia legal en contra de sus abuelo y madre, Enrique y Alejandra Guzmán, ya es oficial, a unos meses de haber acusado al intérprete de Popotitos de haberla tocado indebidamente cuando ella solo era una niña.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la joven cantante inició su mensaje explicando que debido a su estatus migratorio no puede viajar a México, sin embargo, agradeció a todas las personas que la han apoyado de una u otra forma en este duro y doloroso proceso en contra de su madre y su abuelo, por lo que busca justicia y no venganza.

Frida Sofía aprovechó el espacio para explciar por qué primeramente denunció el abuso de Enrique Guzmán frente a las cámaras y no con las autoridades. “Mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona […] Durante la entrevista me solté y no pude callarme más”, indicó.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, la hija de Alejandra Guzmán expresó que por dicha entrevista no recibió ni un solo peso, descartando que esa fuera su intención, pues ella lo único que quiere es justicia.“No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla “una exclusiva”, a muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta”.

La modelo de 29 años aseguró que la entrevista le sirvió bastante, pues nunca imaginó salir tan liberada y fortalecida. “Nunca me imaginé que iba a salir en esa entrevista tan liberada y fortalecida, pero así fue. Estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente de uno, otros más presentes, pero cuando te han agredido de todas las formas posibles desde que tienes uso de razón, mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida “perfecta”, empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas”, señaló Frida Sofía.

La nieta de Silvia Pinal aseguró que hay momentos que se ha sentido avergonzada y muy sola, y que para ella ha sido muy difícil sonreír a las cámaras cuando sabes que la estás pasando mal.

“Me he sentido muy sola y avergonzada, es difícil llevar una carga tan pesada y sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad, la entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad, que callamos porque es más cómodo para todos pretender que no pasó nada, porque nos da miedo ser señaladas y que nos llamen locas, manipuladores, mentalmente inestables, cuando el abuso es justamente la razón del trauma que sufrimos las mujeres que hemos sido abusadas por nuestra propia familia, abusos que nos marcan y cambian para siempre. Oí, vi, viví, muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir”, indicó.

Sobre el pleito legal que enfrenta en contra de su propia madre, Frida Sofía aseguró que le duele profundamente estar en está situación.“Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida, es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación, de su chantaje, no sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada, o convivir completamente descuidada y protegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme”.

Para finalizar el comunicado Frida Sofía confirmó que la denuncia en contra de Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán ya es oficial.

“Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectaron todos los días de mi vida, busco justicia no venganza. Justicia porque es parte de mi sanación, y para ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo. Los abusadores siempre son carismáticos, manipuladores y muy buenos actores y por eso las personas se atreven a dudar y a protegerlos cuando alguien los denuncia, tengo el valor de hablar y me gustaría que mi caso sea un ejemplo para miles de personas que desgraciadamente han pasado por cosas similares, quiero que se haga justicia, que se desnormalice el abuso, que se desnormalice la negligencia, que se desnormalicen creencias como ‘los trapitos sucios se lavan en casa’, contribuir con un granito de arena para que esto se desnormalice será mi legado. Pido a las autoridades que conozcan los hechos que pondré de su conocimiento actúen conforme a derecho, con rectitud y muestren a la sociedad que no importan la fama ni las influencias, y que la justicia si existe”, expresó.