El legendario cantante de éxitos como "Everything that is done is done for you" (Todo lo que hago, lo hago por ti) (1991) del disco Robin Hood: Prince of Thieves – Original Motion Picture Soundtrack, Bryan Adams estrenará el próximo 11 de marzo un disco de estudio titulado "So Happy It Hurts".

Mismo, que es fruto de las emociones provocadas por el confinamiento de la pandemia y que habla "de las cosas efímeras de la vida que son realmente el secreto de la felicidad, y lo más importante, la conexión humana".

En palabras del propio artista canadiense recogidas por su discográfica, BMG, añade que su nuevo trabajo "trata sobre la libertad, la autonomía, la espontaneidad y la emoción de la carretera".

Lee también: Marjorie de Sousa se lleva de calle a Livia Brito con diminuto bañador en la piscina

"So Happy It Hurts" contará con 12 canciones coescritas por Adams, la primera de las cuales se llama como el disco y puede escucharse ya en plataformas digitales.

En las mismas podrá disfrutarse de manera íntegra en formato digital a partir del 11 de marzo, fecha en la que también estará disponible en formatos físicos como el CD estándar, el CD de lujo con una carátula especial y un libro de tapa dura y en vinilo.

Lee también: Nicky Jam lanza el video musical de su nuevo sencillo, la balada "Melancolía"

Será el decimoquinto disco de estudio de su carrera, que arrancó en 1980 con el homónimo Bryan Adams, y toma el relevo a "Shine a Light" (2019), el último publicado hasta la fecha, un trabajo que vio interrumpidas sus presentaciones en vivo a causa de la pandemia.

Como compositor ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, incluidas tres nominaciones al Oscar, cinco nominaciones al Globo de Oro y un premio Grammy. Ha sido número uno en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. EFE

La mañana de este lunes 11 de octubre el cantante de 61 años, expresó su emoción de este nuevo lanzamiento a través de su cuenta de Instagram, cuya descripción se lee:

"You can’t imagine how excited I am to finally present my new song to the world today. “So Happy It Hurts” is out and thanks to everyone for sending your comments and videos this morning from around the world showing me who’s playing it already. Keep sending them and the video is out in a couple of hours on YouTube, I’ll be doing a live interview with anyone that joins in. Also stay tuned for my quick interview with @bbcradio2 today. #bryanadamssohappyithurts".

Lo que en Español significa: No puedes imaginar lo emocionado que estoy de presentar finalmente mi nueva canción al mundo de hoy. "So Happy It Hurts" salió y gracias a todos por enviar sus comentarios y videos esta mañana desde todo el mundo mostrándome quién ya lo está reproduciendo. Sigan enviándolos y el video saldrá en un par de horas en YouTube, haré una entrevista en vivo con cualquiera que se una. También estén atentos a mi entrevista rápida con @ bbcradio2 hoy. #bryanadamssohappyithurts.

Con información de BRYAN ADAMS / Agencia EFE Redacción Cultura / Foto Instagram Bryan Adams

Síguenos en