Britney Spears tiene que pedir permiso para todo a su Padre

Britney Spears conoció el éxito en plena adolescencia, era apenas una niña cuando ya era toda una actriz, pero a los 18 años saco su primer álbum discográfico Baby One More Time.

Ese fue el disco más vendido en la trayectoria de la cantante, hasta el momento ningún otro artista ha podido superarla, fue nombrada como la mejor artista internacional de aquella década, Britney estaba en la cima del éxito antes de cumplir 20 años de edad.

En la actualidad es todo lo contrario, ay que tiene poco mas de 10 años que solo se ha dedicado a cumplir con obligaciones y obedecer, sin poder dar alguna opinión. Tal parece que todo es a causa de sus excesos provocados por su recargada fama, lo cuales fueron sus buenos y no tan afortunas tiempos.

Hoy en día no puede disponer de su dinero, de sus propiedades, sin una autorización, tampoco puede ir de compras, no puede ver a sus hijos, NO PUEDE NI SIQUIERA SALIR DE SU CASA.

Hay un dilema desde su parte, ya que le es imposible hasta saber de los movimientos que hay en sus cuentas bancarias, mientras su padre Jamie Spears, es quien lleva todos los movimientos fiscales, pero Britney junto a su abogado no están seguros que las cuentas que le presenta su padre sean las verdaderas, se le han puesto muchas trabas en el camino para llegar al fondo de ese mal rato.

La cantante no se puede ni tomar un descanso sin antes consultarlo, cada post que hace en sus redes sociales es supervisada por los que tiene su tutela. Lo que dio motivo a que los fanáticos de Britney Spears no estén contentos con todas las reglas que tiene su ídolo.

En la primer década de éxito tras éxito, records en ventas, que tuvo en todos sus discos Briteny Spears, se gano el título de Princesa del Pop. Como se sabe esos títulos no solo los pone el público, si no es toda una comitiva la encargada de haberla nombrado así, antes de ella se encuentra Madona quien es la Reina del Pop.

Luego de haberse ganado su puesto como Princesa, comenzó a vivir su vida como montaña rusa con subidas y bajadas, de ahí empezó a decaer hasta en el año 2007, el decible todavía la persigue hasta estos días.

Hace ya 13 años, fue anexada en un centro de rehabilitación para desintoxicar su cuerpos luego de haber tenido muchos excesos, pero duró tan solo un día. Y fue que al salir decidió raparse la cabeza.

Se dice que recurrió a su estilista personal, la cual se negó a cortarle su cabello por que se veía con la mirada perdida y desorientada, la cantante la había abordado en un estacionamiento, a lo que en ese momento Britney sacó unas tijeras y comenzó a cortarse el cabello sola, mientras lloraba desconsoladamente.

La interprete de ‘Toxic’, duró muchos años viviendo en una tormenta, lo que la llevo a perder la guarda y custodia de sus dos hijos, Seam y Jayden, fruto de la relación que tuvo con el bailarín Kevis Federline, fue en enero de 2008, que por medio de una orden expedida por las autoridades correspondientes, fue internada en un centro psiquiátrico. Allí, el tribunal dictaminó que la cantante quedaría bajo la tutela de Jamie.

Cuando fue dada de alta, intento hacer una vida normal, pero caso que le resulto imposible, ya que había quedado bajo la disposición de su padre y perdió el control de todos sus actos y accionares.

Cada acción que intenta dar no lo puede llevar a cabo sin antes pedir permiso a su padre el señor Jamie Spears, aun que la cantante tenga 38 años esta controvertida decisión reunió a sus seguidores, que se hicieron escuchar bajo el título de #FreeBritney (liberen a Britney).

Quienes exigen su autonomía.Todo empezó por que el padre de la cante le ordeno que dejara su casa de Las Veas y se fuera a vivir con, pero Britney se negó a obedecer, a lo que su padre la interno de nuevo en un hospital psiquiátrico.

Este año en el mes de agosto el abogado Samuel Ingham, solicito a la corte de las ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, que el padre no esté más a cargo de su integridad y que además. Dicho pedido fue desestimado por el juez de la causa e incluso estableció que él siga como apoderado hasta el 2021.

