Britney Spears revela con devastador mensaje que perdió a su bebé por aborto espontáneo

Luego de cuatro semanas de anunciar el embarazo de su tercer bebé, la cantante Britney Spears, ha anunciado al mundo con un devastador mensaje, que ha perdido al mismo en la primer etapa del embarazo, debido a un aborto espontáneo.

Spears anunció la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, el sábado pasado, en una publicación conjunta con su pareja, Sam Asghari. La superestrella del pop, que obtuvo su libertad de una tutela judicial que controló su vida durante más de una década, dijo en abril que esperaba un hijo con su pareja.

Fue a través de un comunicado, que la cantante estadounidense externó su dolor y las ganas de seguir intentando hacer crecer aún más su familia; así se lee:

"Con profunda tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo. Este es un momento devastador para cualquier padre", se lee en las primeras líneas y continúa: “Tal vez deberíamos haber esperado para anunciar hasta que estuviéramos más avanzados, sin embargo, estábamos demasiado emocionados de compartir las buenas noticias".

Y entre el dolor que embarga a la intérprete de "Toxic" (2003), y a su entrenador del que ahora es pareja, también dejó ver su lucha por fortalecer su felicidad, tras los planes que tienen como pareja:

El comunicado termina expresaron: "Estamos agradecidos por todo su apoyo. Le pedimos amablemente privacidad durante este momento difícil. Sam y Britney".

Spears, de 40 años, dijo que anhelaba tener un bebé con Asghari, de 28 años, un entrenador personal, pero también dijo que la tutela de casi 14 años que terminó durante el 2021, la obligó a permanecer en el control de la natalidad.

La pareja se conoció en el set de grabación de su video "Slumber Party" en 2016. En tanto, Britney Spears, nacida en McComb, Misisipi, Estados Unidos, tiene dos hijos, más, producto del amor que hubo con su ex esposo Kevin Federline.

