Britney Spears regresa a la música haciendo mancuerna con Elton John

Dos grandes íconos de la música pop como son Britney Spears y Elton John sacarán el próximo 26 de agosto "Hold Me Closer" (Abrázame de Más Cerca), una esperada colaboración cuyo nombre está tomado del éxito "Tiny Dancer", lanzado en 1972 por el músico británico.

Este último compartió este viernes en redes sociales como Twitter e Instagram, un pequeño avance visual de la canción con una foto de los dos (de pequeños), él al piano y ella con un vestido rosa de bailarina, acompañada del título, la fecha y otra imagen de ambos ya de adultos.

"Hold Me Closer" es el primer 'single' (sencillo) de Britney Spears desde su álbum "Glory", publicado justamente el 26 de agosto de 2016, y desde que en noviembre de 2021 la icónica figura del pop estadounidense dejara de estar sometida a una tutela legal, primero por parte de su padre y los últimos meses por parte de un funcionario del estado de California, que se prolongó durante trece años.

De vuelta a la música

Las primeras noticias sobre esta colaboración surgieron en julio y para entonces, según el digital Entertainment Tonight, la canción ya se había grabado.

Según diversos medios, ese trabajo fue filtrado el jueves por la noche, provocando el enfado en las redes de fans de la cantante, que critican a quienes ya la han oído que no hayan esperado a la fecha oficial de estreno. EFE

"August 26 #HoldMeCloser" escribió el cantante británico Elton John en su cuenta de Instagram, seguido de una rosa roja y un cohete, que por supuesto ha causado revuelo entre sus fans y algunos famosos como Sam Asghari, el esposo de Briney Spears, que expresó: "#1 #legandry" (#1 #legendario).

Mientras que el perfil del canal televisivo MTV, no dudó en mostrar su agradecimiento por esta dupla musical: "Thank you for this" (Gracias por esto). Y otros fans se pronunciaron tras la sorpresa: "It comes with everything! #comeback" (¡Esto viene con todo! #elregreso).

"Yasssssssss can't wait" (¡Siiiiií, no puedo esperar!), "Welcome back legendary Miss Britney Spears" (Bienvenida de nuevo a la legendaria señorita Britney Spears), "Can’t wait for Britney to return!!" (No puedo esperar por el regreso de Britney) y el obligado "I’m sooo excited" (¡Estoy emocionada!).

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Washington, (EE.UU.) / Fotografía Instagram Elton John

