Britney Spears publicará sus memorias tras acuerdo por 15 millones de dólares

Tras deshacerse de la tutela legal de su padre, Britney Spears llegó a un acuerdo de 15 millones de dólares para publicar sus memorias, en las cuales hablará de su vida, su carrera y su relación con su familia, con la que ha tenido desencuentros a lo largo de su existencia, desde que empezó a trabajar para Disney y después evolucionó en una existosa cantante de pop.

La “Princesa del pop” escribirá, de esta manera, un libro de memorias que incluye la tutela legal de 13 años con la que su padre tenía el poder de controlar todos los aspectos de su vida, incluido el financiero, pues la cantante no era realmente dueña de su dinero.

Según el medio Page Six, Spears, de 40 años, alcanzó el acuerdo con la editorial Simon & Schuster después de una "guerra" de ofertas entre varias compañías que querían hacerse con el previsiblemente lucrativo acuerdo.

Lee también: Lele Pons y VF7 se unen a productores puertorriqueños para lanzar "Restart"

El diario, que cita a una fuente cercana al contrato firmado entre la popular cantante estadounidense y la editorial, afirma que se trata de "uno de los mayores acuerdos firmados jamás" por un libro, aunque por detrás de algunas de las figuras políticas más importantes de la historia reciente del país.

Entre ellos, Barack y Michelle Obama, que en 2017 recibieron una cifra total de unos 60 millones de dólares por sus libros, la más elevada que se conoce obras de no-ficción. Otro ejemplo es el del también expresidente estadounidense Bill Clinton, que en 2001 llegó a un acuerdo para escribir su biografía "My Life" por 15 millones de dólares.

Lee también: Morat lanza Llamada perdida, una guía de ‘cómo ser la peor expareja’

El contrato firmado por la biografía de Britney Spears se produce poco después de que su hermana, Jamie Lynn, con la que ha protagonizado sonados enfrentamientos en redes sociales, publicara en enero "Things I Should Have Said" (Las cosas que debí decir).

La responsable de "Toxic" criticó duramente ese libro en redes sociales: "¡Ojalá te sometieras a un detector de mentiras para que las masas pudieran ver que mientes descaradamente!", escribió Britney Spears en su cuenta de Instagram, en la que acusó a su hermana de estar "haciendo dinero" gracias a ella y la describió como "escoria".

Spears, que recientemente se deshizo de la tutela legal después de un largo y polémico proceso judicial, también ha amenazado en redes sociales con contar los secretos de sus parientes: "Que Dios se apiade de las almas de mis familiares si alguna vez hago una entrevista".

Recientemente había dado indicios en las redes de estar escribiendo su biografía, con una foto de una máquina de escribir que acompañaba del mensaje "¿¿¿Empiezo desde el principio???".

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE e Instagram

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más