Britney Spears explota contra su exesposo por sacar a la luz la relación entre ella y sus hijos

Nuevamente en el ojo de la polémica se encuentra la llamada también "princesa del pop", pues Britney Spears se dio a la tarea de responderle a su exesposo por hablar de la relación que la interprete de "Toxic" tiene con sus hijos.

Demasiadas situaciones complicadas ha vivido la cantante Britney Spears y ahora le agrega una más al explotar en contra de Kevin Federline ya que como era de esperarse y tras las declaraciones sin piedad del exmarido, Britney no pudo soportar que éste revelara cosas como que los chicos llevan mucho tiempo sin ver a su madre y por decisión propia.

Federline añadió que Sean y Jayden, hijos de Spears, no soportan o bien les es muy difícil observar a su mamá en fotografías atrevidas o posando en paños menores para las redes sociales.

Situación que no terminó ahí, ya que Britney compartió en su cuenta de Instagram ciertas historias como la siguiente: "Me entristece saber que mi exmarido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa el hecho de que la razón se basa en mi Instagram. Eso no tiene nada que ver y que todo esto viene de mucho antes"

Cabe destacar que su nuevo marido Sam Asghar, no dudó ni un instante en apoyar su esposa y también envió un mensaje: "No tiene validez su declaración sobre el distanciamiento de los niños y es irresponsable hacer esa declaración públicamente.

Te deseo lo mejor y una actitud más positiva en un futuro, pero por ahora, no vuelvas a nombrar a mi mujer", además agregó "Los niños son muy inteligentes y pronto tendrán 18 años para tomar sus propias decisiones y eventualmente se darán cuenta de que la parte ‘difícil’ fue tener un padre que no ha trabajado mucho en más de 15 años como modelo a seguir".

Es triste saber que en medio del caos padecido por Britney Spears durante su carrera, también tenga que lidiar con hechos como el anterior, pues hay que recordar que ha tenido problemas de salud mental y sucesos como éstos no le causan ningún bien.



