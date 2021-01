Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia desean otro bebé

Tras la pérdida de Dante, uno de sus mellizos, el actor de Televisa, Ferdinando Valencia, contó ante las cámaras del programa Hoy, que su esposa, Brenda Kellerman y él le empezaron a escribir a la cigüeña de nueva cuenta, pues ambos desean tener una niña en su familia.

" Pues es que le he estado escribiendo a la cigüeña y no nos ha querido contestar", dijo el actor frente a las cámaras del famoso matutino de Televisa. Entre risas el actor contó una anécdota respeto a este tema, pues dijo que una sobrinita le preguntó a Brenda Kellerman si ya no iban a tener más niños, por lo que su esposa le respondió "pues le hemos estaado escribiendo a laa cigüeña pero no nos ha querido contestar".

Ante la respuesta de Brena Kellerman a la niña esta la cuestionó que "por qué no cambiaba de pájaro". En medio de risas, Ferdinando Valencia señaló que espera que su mujer no cambie de pájaro. "Espero que en verdad no lo haga, en verdad vamos a seguir hablando con la cigüeña, con ningún otro más, eso espero, y este a ver que pasa, esas cosas se las dejo más a ios", indicó el actor de Televisa.

Las declaraciones de Ferdinando Valencia generando comentarios de todo tipo, mentras algunos usuarios les desearon que ojalá pudieran cumplir su sueño, otros atacaron a la pareja, por supuestamente, solo querer darse publicidad.

“Me encanta esta pareja espero y si puedan tener una niña”, “ Jajaja cambiar de pájaro”, “ Primero que paguen lo que deven y dejen de meterse cosas para tener un buen cuerpo dejen de meterse mamadas y paguen luego piensan en otro bb “, “ A estos dos no les creo nada, solo buscan más y más publicidad puro show de su vida falsa. Horror!”, “Todavía no pagan la deuda del otro bebé y ya quieren encargar otro?”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Basta recordar que Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman vivieron un doloroso episodio con el nacimiento de sus mellizos, Dante y Tadeo el pasado 24 de abril del 2019, pues a tres meses de la llegada de los bebés a este mundo, el primero murió de meningitis, que le afectó varios órganos vitales.

Ante una larga lucha, desafortunadamente Dante murió y dejó un gran vacío en sus padres. "Y mientras te vas, te aseguro que incluso voy a extrañarme a mí!… Adiós Dante, Adiós mi Amor", fue el mensaje que Ferdinando Valencia compartió a través de su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer el fallecimiento de su pequeño hijo Dante.

“Te despedimos Dante, este es Mi Pueblo , esta es la iglesia que me vio crecer, esta es mi gente y en este espacio te despido” dijo Ferdinando Valencia refiriéndose a Comala, el pueblo en Colima que lo vio nacer.

Por su parte, Brenda Kellerman también le dedicó unas palabras de despedida a su pequeño Dante: “"8 meses en mi vientre, 100 Días en mi vida y toda una eternidad en mi corazón Te amo Dante Adiós mi Dante", escribió Kellerman.

"Gracias mi amor por darme tanta paz, te amaré siempre y aprendí de ti ser fuerte y tener mucha fe y saber que los límites sólo los pones tú. Disfruta de la gloria de Dios y sé que algún día vamos a estar juntos", fue la despedida de la esposa de Ferdinando Valencia.

Muchos famosos reaccionaron a las publicaciones de los adoloridos padres, y a través de sus redes sociales les dejaron ver el cariño que sentían por ellos y que sentían desde lo más profundo de sus corazones por lo que en esos momentos estaban pasando.

“Lo siento tanto Ferdinando y Brenda. Dante es un ángel que va a ver por ustedes toda la vida. Pido a Dios por su familia. Se vale llorar mucho. El dolor de la partida de un hijo jamás se supera. Pero más adelante, sólo el tiempo, nos ayuda a vivir sin dolor y con todo el amor”, posteó en su cuenta de Twitter Bracamontes.