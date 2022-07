Brad Pitt revela que tiene un trastorno que le dificulta reconocer los rostros

El actor estadounidense Brad Pitt asegura tener un trastorno médico que le dificulta reconocer los rostros de gente con la que está familiarizado y que hace que le consideren distante, según revela en una entrevista con la revista GQ dada a conocer el jueves.

El intérprete de películas de culto como "El club de la lucha", de 58 años, protagoniza la portada de agosto de la publicación masculina y en sus páginas se refiere brevemente a esa patología, llamada prosopagnosia y que nunca le han diagnosticado oficialmente.

"¡Nadie me cree!", dice a su entrevistador sobre esta afección neurológica, que puede ser genética o adquirida debido a un derrame cerebral o lesión en la cabeza, y añade: "Me gustaría conocer a otro (que tenga prosopagnosia".

Una enfermedad que lo hace quedar mal con la gente

Según medios locales, Pitt reconoció que podría tener prosopagnosia en una entrevista con Esquire en 2013, en la que sostuvo que a veces sus conocidos se enfadan y creen que les está faltando al respeto cuando no recuerda quiénes son, y admitió que por eso prefiere quedarse en casa.

En la pieza de GQ, el actor habla de multitud de temas, sobre todo relacionados con el arte, ya que está centrado en su labor como productor, y la salud, incluyendo lo que considera la búsqueda de su "yo auténtico" o su alejamiento del alcohol, que mantiene desde hace casi seis años. EFE

Prosopagnosia, afección que padece Brad Pitt

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cardiovasculares (NINDS / Siglas en Inglés), esta enfermedad también es conocida como ceguera facial y obedece a una condición neurológica que provoca dificultad en el paciente, para reconocer rostros.

Lo curioso de la prosopagnosia es que, pese a que es un problema que surge en el sistema neurológico, no tiene nada que ver con la pérdida de memoria; y en cuanto a los problemas de vista o de aprendizaje, se considera que son resultado de situaciones como un accidente cardiovascular, una lesión cerebral que de tipo traumática, algunas enfermedades neurodegenerativas o en todo caso, de nacimiento.

El problema de la prosopagnosia, puede ir del nivel más bajo que conlleva al paciente a no poder distinguir rostros conocidos, hasta el más alto como es no reconocerse a sí mismo o incluso, no distinguir la diferencia entre un objeto y un rostro humano.

Por lo tanto, esta afección puede afectar seriamente la parte socioemocional del paciente debido a que no le es posible reconocerlos como antes y en ese sentido, el paciente se ve obligado a desarrollar otros sentidos como el del oído, para distinguir a las personas por sus voces, o el del olfato que permite ubicar a la gente por su olor.

Con información de GENTE / Agencia EFE Nueva York, EE.UU. / Fotografía Instagram

