Brad Pitt asegura no compartir escena con quien no sea aprobado por el

Existe un múltiples veces reconocido actor de Hollywood, quien puede presumir de una carrera impecable, exitosa y sobre todo llena de experiencia, este es nada mas y nada menos que Brad Pitt, quien puede darse el lujo de tomar decisiones tales como elegir o simplemente jamás volver a compartir escena con alguno de sus colegas de trabajo.

Pues debemos saber que a este importantísimo actor, modelo y productor de cine Brad Pitt, le agrada mas la idea como a muchas personas, el estar rodeado de felicidad y buenas vibras y compartir con quien le ofrezca pasar un buen rato debido a que la mayor parte del día se pasa en el trabajo.

Se ha confirmado que el ganador del premio Oscar por rodajes tales como Once Upon a Time in Hollywood y Bastardos sin gloria, cada que tiene ocasión toma nota de las personas con las que trabaja y de esta manera decide si lo hace de nuevo o no.

Lo anterior mencionado no es ningún mito, pues fue confirmado por el coprotagonista de Tren Bala, Aarton Taylor-Johnson, quien en una pequeña entrevista para el semanario estadounidense Variety lo confirma y menciona lo siguiente: “él solo quiere traer luz y alegría al mundo y estar rodeado de personas que están allí para pasar un buen rato. Trabajas con muchos actores y después de un tiempo empiezas a tomar notas: ‘Definitivamente no voy a trabajar con esta persona nunca más’. Brad también tiene esta lista: la lista de ‘buenos’ y la lista de malos”.

Como lo acentuó Tylor-Johnson, Brad Pitt también cuenta con una lista de personas que aprecia mucho y que en definitiva trabajaría con ellas las veces que sea necesario, tal es el caso de Sandra Bullock, quien forma parte de las afortunadas y muy queridas compañeras del talentoso actor.

Al respecto de Sandra Bullock, Pitt comenta lo siguiente: “Sandy es una vieja amiga. Es una persona intransigente a la que podría pedir favores a lo largo de los años y lo he hecho muchas veces y siempre está ahí”, expresó.

Y aunque no se sabe quien forma parte de su lista negra, es evidente que para compartir labores con ésta personalidad hay que cumplir con ciertos requisitos.

