Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de dañarlo por vender viñedo donde se casaron

Luego del divorcio sucedido hace dos años entre los actores estadounidenses Brad Pitt y Angelina Jolie, parecía que todo era paz y tranquilidad, pero ¡oh, sorpresa!, se ha destapado que recientemente la actriz de "Eternals" (2021) dañó fuertemente la reputación de una compañía que ambos crearon en sociedad conyugal, por lo que ha sido acusada ante las autoridades por el actor.

Se trata de una compañía de vinos "Château Miraval" en Francia, de la que Angelina Jolie es acusada de vender la parte que le correspondía a un empresario ruso llamado Yuri Shefler calificado de "extraño" por parte de la prensa local francesa.

Además, el abogado de Brad Pitt declaró que con este "movimiento", Angelina Jolie buscó causar daño al histrión. Lo que ha generado que el mismo, haya denunciado a su ex pareja, madre de tres de los seis hijos en total que ambos criaron.

La pareja había adquirido el viñedo Miraval, Francia en 2008 por 45 millones de euros (equivalente a 53 millones de dólares), con su correspondiente mansión, en la Provenza (al sureste de Francia), donde años después se casaron y disfrutaron de varias vacaciones en familia junto a sus seis hijos.

Ahora, el equipo del actor encargado de la causa legal abierta por la venta de esta propiedad, acusa a Jolie de dañar a su ex marido intencionadamente por vender su parte en la compañía sin su consentimiento, tal y como se recoge en los documentos filtrados a la prensa.

La defensa de Pitt sostiene que Jolie no solo no contribuyó en "nada" al éxito de Miraval, proyecto que apasionaba al actor, sino que consumó la venta "en secreto" y violando a sabiendas, las condiciones que había pactado con Pitt, según las cuales, ninguno de los dos podía vender sus intereses en ese negocio sin el consentimiento del otro. EFE

En consecuencia, la prensa española ha revelado que el actor de la cinta "Había una vez en Hollywood" (2019), pide que se anule la venta del inmueble debido a que no se respetó el acuerdo antes mencionado, a la separación de su historia de amor que duró 12 años.

