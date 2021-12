Bodas, divorcios y reencuentros en 2021 entre los más famosos

Llegada la época navideña que es la última de cada año, suele recordarse todo lo pasado en el año y sin duda alguna, el tema de los escándalos de los famosos, siempre sale a relucir y entre tanto, los éxitos y fracasos de pareja también son tema de conversación entre los millones de seres humanos de este planeta Tierra.

Por lo que, el refulgir de las luces de Navidad trae a la memoria algunos de los eventos más luminosos del año. Si 2020 fue el de la cancelación de bodas, 2021 se recordará por ser el de los enlaces y reencuentros sonados como el de Jennifer López y Ben Affleck.

Inesperado pero lleno de emoción, el reencuentro de la pareja después de que rompieran su compromiso en 2004 no solo les ha colmado de felicidad a ellos, también a todos sus seguidores que han visto como las segundas oportunidades son posibles.

Nueva York, las cumbres de Nevada, Venecia o Capri han sido los lugares por los que han paseado su amor y sus miradas apasionadas. Meses antes ambos habían dejado a sus respectivas parejas: él a Ana de Armas y ella a Alex Rodríguez, con el que había llegado a comprometerse.

Pero si una pareja y un enlace ha hecho correr ríos de tinta ha sido la de la sobrina del actual emperador la princesa Mako. A diferencia de otras bodas reales, la princesa se tuvo que conformar con un sencillo paseo a una oficina de registro civil en Tokio, gestionado por representantes reales, donde contrajo matrimonio.

El camino hasta convertirse en la señora Komuro no fue fácil, cuatro años desde que anunciaron su compromiso y renunciar a sus títulos reales ha sido el largo camino hasta el altar de la princesa Mako.

Un duro recorrido, desde que el público empezó a cuestionar su elección cuando los tabloides revelaron que la madre del novio había recibido cuatro millones de yenes (alrededor de 36.000 dólares), de un exnovio al que no había devuelto el dinero, lo que llevó a los críticos a sugerir que Komuro intentaba casarse y entrar en la familia imperial por dinero o fama.

BODA GRIEGA.

Con sol de Atenas luciendo en todo su esplendor, a pesar de tratarse del mes de octubre, la ciudad griega acogió su primera boda real desde hace medio siglo.

El hijo menor del exrey de Grecia Constantino y Ana María, Filippos, contrajo matrimonio con Nina Flohr, que lució la tiara del Corsario, como ya lo hicieron Marie Chantal y Tatiana Blatnik cuando contrajeron matrimonio con los hijos mayores de la pareja.

Un enlace al que asistieron representantes de varias casas reales europeas y que no se perdieron Beatriz y Eugenia de York, hijas del príncipe Andrés de Inglaterra, o Kyril de Bulgaria.

Aunque no se trataba de un enlace real los ojos estaban puestos en el hermano de Kate Middleton, James, que aplazó su boda con Alizée Thevenet, el año pasado, y que se celebró finalmente en el mes de septiembre en la más estricta intimidad, tal y como él dio a conocer a través de las redes sociales.

"Ayer me casé con el amor de mi vida rodeado de familia, amigos y por supuesto algunas mascotas en el precioso pueblo de Bormes-les-Mimosas, en la zona de la Costa Azul. Las palabras no pueden describir lo feliz que soy", manifestó en su cuenta de Instagram el novio junto a una fotografía de ambos.

La protagonista de la serie "Emily in Paris", Lily Collins también mantuvo en secreto su enlace con el director de cine Charlie McDowell, con el que se casó en Colorado también en septiembre.

BODAS DE FORTUNA.

Un diseño de la creadora norteamericana Vera Wang fue el que eligió la hija mayor de Bill Gates, Jennifer, para casarse con el empresario de origen egipcio Nayel Nassar. Un enlace que volvió a reunir a sus padres, Bill y Melinda, tras su separación en agosto del año pasado.

La pareja se conoció en la Universidad de Standford, donde él estudió Administración y Economía y fueron una de las miles de parejas afectadas por la pandemia que tuvo que suspender la boda en 2020.

Tras algunos compromisos fracasados, la millonaria Paris Hilton, dio hace escasas semanas el "sí, quiero" a Carter Reum en los jardines de la mansión familiar de los Hilton en Bel-Air (Los Ángeles).

La heredera del imperio hotelero se casó con Reum luciendo un diseño de Oscar de la Renta, y a través de sus redes sociales mostró algunas imágenes del enlace acompañadas de un significativo: "Mi para siempre empieza hoy".

SE ACABÓ EL AMOR.

Pero no todo son sonrisas. En los primeros meses del año, Kim Kardashian pidió el divorcio a Kanye West, una relación con muchas cámaras alrededor, que según ella desveló, trataron de salvar durante un año.



La cantante Camila Cabello y Shawn Mendes han renunciado a su compromiso, pero no a seguir siendo amigos, según han explicado ambos. Menos amistosa parece que ha sido la separación entre la modelo Gigi Hadid y Zayn Malik, poco después de celebrar el primer año de su hija Khai. La actriz Olivia Wilde y Jason Sudeikis también ha tomado caminos separados tras diez años de unión.

Pero si ha habido una separación inesperada ha sido la del exjugador del Real Madrid Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero. Aunque, en su momento, no fue menor la sorpresa por la separación del cantante Bertín Osborne de su esposa, la venezolana Fabiola Martínez, tras dos décadas de unión.EFE

