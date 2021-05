Boda inesperada de Ariana Grande y Dalton Gomez; toman por sorpresa al mundo

La cantante Ariana Grande hizo su sueño realidad, ya es una estrella de la música recién casada; ¡sí!, lo hizo con su prometido de hace algunos meses Dalton Gomez, con quien se comprometió en diciembre pasado con un anillo de perla y brillante para sellar su pacto de amor.

Fue un representante de la cantante quien confirmó que recientemente se casó con el agente inmobiliario Dalton Gómez a la revista People, dijo que se casaron en una boda pequeña e íntima, a la que asistieron menos de 20 personas. No estaba claro cuándo tuvo lugar la boda.

Pero el mágico momento tuvo lugar el pasado domingo 16 de mayo en Montecito, un lugar al norte de California, donde Ariana Grande tiene una casa; así lo contó el representante de la estrella pop estadounidense:

"Se han casado. Fue algo muy pequeño e íntimo, menos de 20 personas. El lugar estaba feliz y lleno de amor"; y agregó: "La pareja y ambas familias no podrían estar más felices".

Grande, de 27 años, y Gómez, de 25, anunciaron su compromiso en diciembre. Comenzaron a salir en enero de 2020 y se pusieron en cuarentena juntos durante la pandemia. Al momento, no hay una sola imagen del acontecimiento.

Grande se encuentra actualmente en las listas de éxitos con los éxitos “34 + 35”, “Positions”, “pov” y el remix de “Save Your Tears” con The Weeknd. Trabajará como entrenadora en "The Voice" en el otoño.

Sobre Dalton Gomez, se sabe que es un exitoso agente inmobiliario que se dedica a vender lujosas residencias para una importante empresa de la zona; incluso, se ha dicho antes que el ahora esposo de Ariana, fue quien le ayudó a conseguir comprar su casa actual.

La pareja se conoció hace tiempo debido a que tienen el mismo grupo de amistades, inclusive se sabe que tienen una buena relación con otros famosos como Miley Cyrus.

Cuando Ariana anunció su compromiso al mundo a través de su cuenta oficial de Instagram, su familia fue la primera en reaccionar, pues en dicha publicación, aún se leen comentarios como el de su madre Joan, quien no pudo esconder su emoción: "¡Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Dalton Gomez a nuestra familia! ¡Ariana, os amo tanto a ti y a Dalton! ¡Felices para siempre!"

Su hermano, también compartió su felicidad desde el momento del anuncio de su compromiso con el agente inmobiliario: "Éste es solo el comienzo de una vida duradera llena de risas y amor. ¡Los amo a ambos!, ¡Feliz compromiso!".

Grande puso tan contentos a sus seres queridos que hasta Scooter Braun, su polémico manager, expresó: “Felicidades a estas dos almas increíbles. Ari, te amamos y no podríamos estar más felices por ti. Dalton, eres un hombre afortunado”.