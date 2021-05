¡Boda en puerta! Belinda y Christian Nodal se comprometen

Fue el pasado mes de agosto del 2020 cuando la historia de amor entre Belinda y Christian Nodal comenzó, y pese a que la pareja del momento fue severamente criticada debido a que muchos aseguraban que solo se trataba de publicidad para el programa La Voz México, donde ambos eran coaches, los cantantes no dudaron en gritar su amor a los cuatro vientos hasta el punto de que habrá boda. Los cantante se comprometieron.

Luego de que el programa de espectáculos Ventaneando de Tv Azteca revelara que Christian Nodal le había pedido a Belinda que se casara con él en un exclusivo restaurante en España, fue el propio intérprete de Adiós Amor quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram donde dijo sentirse el hombre más feliz del mundo.

Fue con una foto romántica, Christian Nodal confirmó que le entregó el anillo a Belinda y que ella acepto, razón por la que se siente el hombre más afortunado. La imagen la acompañó con la siguiente descripción. "Damas y caballeros... Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo".

Como era de esperarse, los millones de segudores de Nodeli no dudaron en felicitarlos tras haber dado esté gran paso. “ Wooooow!!! Felicidades “QUE VIVAN LOS NOVIOOOS “, “ Oh por Diossssssssssss estoy llorando de la alegria mi Beli merece ser tan feliz y tu eres un maravilloso hombre solo pdir a Diosito que los cuode tanto y proteja este compromiso de amor estoy llorandoo “, “ Felicidades hacen bonita pareja ya nomas vieron al canelo se antoja”, son solo algunas de las reacciones en la publicación de Christian Nodal.

Por su parte, momentos después, Belinda también utilizó la misma imagen que su prometido y la compartió en Instagram donde también manifestó que una imagen decía más que mil palabras por lo que era la mujer más feliz del mundo. "Una imagen dice más que mil palabras... La mujer más feliz del mundo", escribió en la descripción de la fotografía la famosa.



A pocos minutos de las publicaciones de los cantantes estás llevan miles de Me Gusta. La de Christian Nodal ya rebasó los 800 mil Me Gusta, mientras que la de Belinda, ya superó los 300 mil Me Gusta.

A casi un año de relación y tras ver descartado que su relación era falsa, Belinda y Christian Nodal han dejado claro que su amor siempre fue puro y sincero, razón por la que desde que se les vio juntos se convirtieron en la pareja favorita de muchos usuarios de las redes sociales.

Y fue justamente cuando la intérprete de Sapito se encuentra grabando una serie de Netflix, que el cantante del regional mexicano que la sorprendió. Belinda y Christian Nodal se conocieron en La Voz México, y aunque mucho se especuló que la también actriz había sido la manzana de la discordia, el cantante siempre negó tal situación.