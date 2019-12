Boda de Lyn May con su novio era falsa

El día llegó y Lyn May sorprendió con una nueva noticia respecto a su relación amorosa con el músico Markos, con quien había anunciado hace unos días que se iba a casar con él e incluso realizó una Despedida de Soltera en donde contrató hasta strippers. Pues resulta que esta noticia ha dado un giro inesperado, pues el supuesto prometido de Lyn confesó que todo se trató de una falsa.

El músico manifestó que la realción que tenía con la vedette se trató de un juego en el que los dos resultarían beneficiados, pues ambos lograron lo que se pretendía, publicidad. El enlace matrimonial si se llevó a cabo entre Lyn May de 67 años y Markos D1 de 30, sin embargo, solo fue para un video musical.

Markos confesó ante las cámaras que conoció a Lyn May en una cena con amigos, momento que aprovechó para invitarla a participar en un video musical, donde él se casaría. Sin embargo, reveló que algo que lo dejó sorprendido es que la vedette lo invitará a un a alfombra roja y lo presentará como su prometido.

Pese a que nadie creía que era verdad la relación entre Lyn y Markos, los medios de comunicación y los fans terminaron convencidos luego de la Despedida de Soltera y als constantes fotografías en Instagram e incluso un video en donde mostraba la"mercancía" de Markos.

Respecto a por qué no había dicho la verdad, Markos indicó que todo este tiempo no dijo nada por que se dejó convencer por Lyn de que les favorecería a ambos la publicidad, y aunque su amor no fue real, el joven indicó que fue un honor que todos pensarán que era novio de Lyn May.