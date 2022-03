Blanca Guerra enfrenta a Eugenio Derbez tras decir que ella se mofó de su trabajo

Tras poner el nombre de México en alto con CODA al llevarse la estatuilla a ‘Mejor Película’ en los Premios Oscar 2022, Eugenio Derbez recientemente compartió todo lo que ha luchado para alcanzar sus objetivos e incluso el productor mexicano recordó que hubo muchas personas que no creían en que él podía tener un futuro, pues no servía para hacer comedia o ser actor de televisión, por lo que salió a relucir el nombre de Blanca Guerra, quien inmediatamente reaccionó a esto.

"Agradezco mi carrera en Estados Unidos a la gente, pero también agradezco a aquellos que me rechazaron porque me dan la fuerza todos los días para luchar y para callar bocas,… Gracias a que me dijeron ‘tú vienes de la televisión y no vas a poder hacer cine’ y me cerraron las puertas, gracias a eso me di cuenta que tuve que moverme y hacer mi propia película porque sino no iba a crecer", mencionó Eugenio Derbez tras ganar con CODA.

Ante este panorama, Blanca Guerra se comunicó vía teléfonica con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, para negar tajantemente las declaraciones del esposo de Alessandra Rosaldo, y contrario a lo que dijo el productor, ella aseguró que augruó el éxito de la cinta ‘No se aceptan devoluciones’.

“De ninguna manera, yo nunca he sido grosera con nadie, no he sido grosera con nadie y si Eugenio tiene esa impresión está equivocado, no sé por qué lo dice, la verdad”, expresó la actriz de Televisa. Al ser cuestionada sobre si las cosas sucedieron tal y como lo dijo Eugenio Derbez, Blanca Guerra señaló: “No, no, para nada, nada sucedió. No me invitó a mí, a mí no me invitó, invitó al Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Cine, no a mí, y fue Mónica Lozano, la que destinó la invitación, la que nos participó esa invitación”.

Asimismo, la famosa manifestó que pese a las declaraciones de Eugenio Derbez ella le desea lo mejor a Derbez. “Eugenio habló con mucha muy buena intención de hacer una función para recaudar fondos para la Academia, con lo cual agradecimos mucho, y al final que se terminó la película yo lo único que le dije fue que su película iba a ser muy exitosa, con el público que iba a ser un súper éxito en taquilla’, lo cual sucedió”, indicó.

Blanca Guerra expresó que en su momento ella solo buscó dejarle claro a Eugenio Derbez que los eventos benéficos que se realizaron era para ayudar a la AMACC y que estos no interferirían en la crítica para entregar los Premios Ariel.

“Que nosotros estábamos en una posición de que quedara clara que no porque se hicieran esas funciones o esa función para recaudar fondos y canalizarlos a la Academia, que bien los necesita, pero bueno, tampoco resolvía todo lo que necesita la Academia, entonces le dije ‘no se vaya a malinterpretar, porque no es una moneda de cambio el premio Ariel o la consideración de la Academia, no es una moneda de cambio, eso se somete a una votación’, nada más para que quedara claro que no por ofrecer su apoyo a la Academia se iba a ofrecer una posición favorecedora hacia la película a la hora de las votaciones en un momento si él la inscribiera”, finalizó.

