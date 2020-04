Betty Monroe revela hecho del pasado que la llevó a separarse de su esposo

Betty Monroe quien recientemente dio señales de vida después de permanecer un largo tiempo alejada de redes sociales y medios de comunicación, generó especulaciones de que estaba "desaparecida". Durante este tiempo se presentaron algunos asuntos en su vida personal.

Después de que la actriz estuviera embarazada de su segundo hijo, fruto de su amor con Jamil Hindi, un empresario de origen libanés de quien ya tiene varios años separada, siempre mantuvo una cordial relación con él, dejando pasar algunos detalles, por el bien de los hijos de ambos.

Lee también: A Betty Monroe, la reportan desaparecida; no contesta llamadas ni mensajes

Sin embargo, Monroe siempre se ha caracterizado como una mujer de carácter fuerte además de no dejarse de nadie, por lo cual cuando se enfrenta a una situación en la que tiene que "sacar el coraje y la garra" lo ha hecho sin pensarlo.

Y en lo que respecta a su profesión de actriz, es un rasgo que le ha beneficiado al momento de realizar ciertos personajes en los melodramas en los que se le presentan como un reto. Pero al parecer, no se esfuerza nada, pues su carácter ya lo trae consigo y por eso actúa tan natural.

Pero en una ocasión se vio en la necesidad de defender a su familia, pues la actriz contó a Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi vida, que una chica llegó a su domicilio a cobrarle una dantidad de dinero para no contar que había tenido que ver con su marido, pero sin pensarlo, ella la exhibió ante las personas que se encontraban alrededor de ellas y dejándola ante todos como una mujer fácil.

"Me tocó una chica y me pidió mil dólares porque si no iba a decir que se acostaba con mi marido, la agarré de las greñas y dije: "¡Miren esta pu%& se está cog$%& a mi marido y me está cobrando mil dólares!... y con la voz que tengo, bueno toda la calle se quedó en la quinta", comentó Monroe.