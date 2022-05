Ben Affleck revela qué lo llevó a darse una segunda oportunidad en el amor con Jennifer Lopez

Luego de trazar una historia romántica en sus vidas hace 18 años, los famosos actores estadounidenses Ben Affleck y Jennifer Lopez han tenido el valor de retomar lo que tal vez dejaron pendiente, pese a que tras sus separación, cada quien escribió su propia historia de vida; no obstante, el histrión de 49 años contó qué lo motivó a intentar de nuevo un romance con JLo.

Fue en una entrevista con la revista Wall Street Journal, que Ben Affleck reveló que reavivar el amor que mantuvo con 'la Diva del Bronx' hace casi dos décadas, ha sido una de las mejores cosas que le han pasado en su vida.

Y es que, el también actor y director de cine, calificó su historia de amor con la cantante como hermosa: "Puedo decir que definitivamente es hermoso para mí. Mi vida ahora refleja no solo la persona que quiero ser, sino la persona que realmente siento que soy, lo cual no es perfecto, sino alguien que se esfuerza mucho y se preocupa mucho por ser honesto, auténtico y responsable", reveló Affleck.

Lee también: La condición de cama que Jennifer Lopez habría puesto a Ben Affleck para casarse con él

Su amor los llevó a retomar su noviazgo

Por otro lado, el protagonista de la cinta "The Last Duel" (El Último Duelo) 2022, no dejó cabo suelto sobre lo que piensa de la conexión que siempre ha existido entre él y Jennifer Lopez, pese a que ambos vivieron su propia vida, separados uno del otro, aunque dejó ver que tal vez haría una especie de holocausto con la misma:

"Y es una buena historia. Es una gran historia. Y, ya sabes, tal vez algún día te lo cuente. Lo escribiré todo. Y luego le prenderé fuego", agregó.

Lee también: La vez que Jennifer Lopez modelo para Versace con atuendo de Eva

La vida para Ben Affleck no ha sido miel sobre hojuelas, pues él mismo reconoce que la vida que ha llevado no ha sido propiamente la que él hubiera querido tener; sin embargo, argumenta que es muy afortunado de las oportunidades que le ha bridado la vida y una de las más grandes ha sido su regreso con JLo.

"Tengo mucha suerte en mi vida porque me beneficio de las segundas oportunidades y soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen las primeras oportunidades. La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos".

Así mismo, el actor reflexionó sobre el poder que cada quien tiene para aceptar las oportunidades que ofrece la vida luego de haber tenido tantos errores como lo contó:

"Lo único que realmente se necesita para aprovechar las ofertas que brinda ese crecimiento es la segunda oportunidad. Intento aprovechar eso. No siempre tengo éxito, pero en los casos en los que lo tengo, el resultado suele ser definitorio en mi vida", expresó Ben.

Y aunque ya le dio un segundo anillo de compromiso a la cantante, Ben Affleck no reveló si habrá boda o no con ella; lo que sí dejó ver es que tiene en mente pasar una vida con JLo. Pues por lo ponto, aprovechan cada momento juntos y ambos conviven con los hijos de los dos, a quienes han adoptado como "su nueva familia".

Tras su rompimiento en 2004, Jennifer Lopez se casó ese mismo año con el cantante puertorriqueño Marc Anthony con quien tuvo a sus gemelos Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Anthony, y en el 2005, Ben Affleck también formó su propia familia con Jennifer Garner, madre de sus hijos.

Síguenos en