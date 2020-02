Bella, la hija de Marlene Favela que ENAMORÓ con su belleza

Marlene Favela presentó por primera vez en televisión a su hija Bella y fue en el programa Hoy. El público quedó fascinado con la bellaza de la pequeña. Aunque la actriz ya había presentado a su hija en sus redes sociales, recientemente lo hizo en televisión, y Bella enamoró con su hermosura.

Marlene Favela se retiró de las pantallas por unos meses para cuidarse durante su embarazo, pues Bella es su primer hija, sin embargo, siempre se mantuvo activa en las redes sociales y nunca dejó de compartir todo su proceso como futura mamá. La actriz mexicana ha protagonizado la telenovela Gata salvaje y su participación en la famosa telenovela Rubi protagonizada por la actriz Bárbara Mori.

Han pasado cuatro meses del nacimiento de la bebé de Marlene Favela, y la actriz aprovechó para presentarla en televisión y que todo su público la conociera. El conductor Raúl Araiza fue el conductor que más halagó a la pequeña Bella.

“Estamos embobados que nos hagas el honor de presentarnos por primera vez en televisión a tu hermosa, con razón le pusiste Bella”, señaló Araiza.

Otra conductora encantada con la pequeña fue Andrea Legarreta quien detalló que la nena es una muñeca.

“Babeando (…) Ve nada más y esos ojos. No puede ser es una muñeca (…) Lo mejor para esta princesa”, precisó.

Durante la emisión del programa, la actriz habló sobre como le ha ido con la maternidad y lo feliz que esta de ya tener a su hija en brazos. También comentó que el primer mes fue el más difícil, ya que tuvo que adaptarse y fue un proceso muy fuerte.

“Cambió mi vida completamente, dio un giro de 360 grados pero para bien. Me siento mucho más mujer, más madura, más feliz y luego Dios me regaló está muñeca, que yo estoy enamorada de mi muñeca. Día a día aprendes, día a día te enfrentas a cosas diferentes. El primer mes fue muy duro por la lactancia, por entender por qué llora, si tiene hambre, sueño o frío, que si el pañal o el cólico; pero día a día hemos ido descubriendo juntas”, detalló.

La actriz también aprovechó para revelar cómo fue que recuperó su figura en tan poco tiempo, y que le encanta compartir en redes sociales tips de belleza, ya que quiere ser una inspiracion para todas las mamás primerizas que estan pasando por esta etapa tan bonita.

“Decidí (compartir) porque quiero ser una inspiración para las mujeres de que sí se puede tener un embarazo sin subir tanto de peso. Depende mucho de la genética, estar guiada por tu nutriólogo; pero sí se puede. Ahora que me alivie la lactancia me ha ayudado mucho, pero también soy disciplinada con caminar, empecé a hacer pilates, cuido mi alimentación sin privarme de nada”, expresó.

Los conductores del matutino cuestionaron a la actriz sobre si quería volver a tener otro hijo, y la actriz indicó que por el momento no estaba en sus planes, ya que quería disfrutar a su hija al máximo.

“No, Bella llega a mi vida a llenar todo lo que me faltaba. Creo que necesito el tiempo y todo para ella; si hubiera empezado más joven, a lo mejor sí me hubiera aventado, pero ahorita con esta muñeca me quedo”, indicó Marlene Favela.

La actriz señaló que está muy contenta con su bebé y espera darle lo mejor, y ser la mejor mamá del mundo para que su hija siempre este feliz y este orgullosa de tener una madre buena y dedicada.