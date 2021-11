Bella de la Vega presume nuevo amor; era íntimo amigo de su fallecido esposo José Ángel García

A casi un año de la muerte del querido actor y director de cine y televisión, José Ángel García, su viuda, Bella de la Vega, se dio una nueva oportunidad en el amor con el íntimo amigo de su fallecido esposo, el actor Juan Antonio Edwards.

Fue el pasado mes de enero cuando José Ángel García partió de esté mundo por lo que su esposa decidió comenzar una nueva relación sentimental con el actor Juan Antonio Edwards, quien también es mucho mayor que ella, 23 años. Y fue durante una entrevista para la revista Tv Notas que Bella de la Vega dio algunos de los detalles de su nuevo romance.

“Tras la dolorosa partida de mí José Ángel caí en una profunda depresión y ya no quería vivir, pero tuve la fuerza para salir adelante y Dios me bendijo con la llegada de una nueva persona a mi vida”, expresó la famosa que ha participado en diversos proyectos de Televisa y Tv Azteca como; ‘La rosa de Guadalupe’, Survivor México, ¡Quiero cantar! y La Rosa de Guadalupe.

De acuerdo con la actriz, ella y su actual pareja, íntimo amigo de su fallecido esposo, se conocieron hace años cuando José Ángel los presentó mientras se realizaban algunas grabaciones en ‘La rosa de Guadalupe’, pero no fue hasta que enviudó cuando comenzaron a tener contacto.

La ex participacnte de Survivor México aseguró que cuando murió el actor, Juan Antonio fue una de las personas que se preocupó y estuvo al pendiente de ella a través de llamadas y mensajes por las redes sociales, para posteriormente venir a visitarla. “Cuando murió mi marido, Juan Antonio me dio el pésame y estuvo al pendiente de mí, vía telefónica y por redes sociales. Cada vez eran más frecuentes sus mensajes, aunque él vive a las afueras de la CDMX, empezó a venir a la ciudad para visitarme”, comentó.

Respecto a que si su actual pareja se molesta por el contenido subido de tono que comparte en su cuenta de OnlyFans, Bella de la Vega, expresó que en lo absoluto, pues es un hombre muy abierto que respeta sus decisiones.

“Dice que no ha entrado, aunque si ha visto fotos sexies mías y le encantan. Me apoya al cien por ciento y respeta mis decisiones. Esto me agrada mucho, porque también en eso es como José Ángel, que era muy abierto y le gustaba que yo enseñara para presumir lo guapa que estoy y le buen cuerpo que tengo, no era nada celoso”, dijo.

En cuanto a lo que pensaría su fallecido esposo sobre la relación que tiene con su íntimo amigo, la actriz manifestó que él estaría feliz porque encontró a una nueva pareja. “Pensaría que yo tengo que ser feliz, eso siempre me lo dijo y creo que estaría contento por mí. No dudo que daría su visto bueno, ya que tenía a Juan Antonio en el mejor concepto, seguro me lo mandó desde el cielo”, finalizó.

