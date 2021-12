"Bella": Lucerito Mijares posa con espectacular look y cautiva a fans

Tras las diversas críticas que Lucerito Mijares ha recibido por su imagen y sus gustos para vestir, recientemente la hija de Lucero y Manuel Mijares sorprendió a sus millones de fans de las redes sociales al derrochar belleza y estilo con su nuevo look, cautivando a propios y extraños, quienes no tardaron en admirar su belleza.

Y aunque Lucerito Mijares no es muy activa en sus redes sociales, pues la mayoría de las veces se convierte en tendencia tras viralizarse imágenes o videos por aparecer en cuentas de amigos o club de fans; ahora la futura estrella de la música sorprendió al compartir una fotografía en su perfil de Instagram en donde aparece con un espectacular look.

En dicha imagen la hija de La Novia de América y de Manuel Mijares aparece frente al espejo modelando un pantalón holgado, un blusa negra de manga larga y un chaleco de color blanco encima. Look que combinó con unos zapatos blancos mientras luce su pelo rizado suelto. Cabe señalar que la fotografía la utilizó para cambiar su imagen de perfil de Instagram.

Como era de esperarse la fotografía de Lucerito Mijares se viralizó rápidamente y sus miles de fans no tardaron en reaccionar al ver a la famosa con esté espectacular look ideal para la temporada de invierno. "Por siempre fan de su estilo, me encanta su outfit", se lee junto a la imagen de Lucerito Mijares publicada en una de las páginas de fans de la joven de 16 años.

"Lo que se ve no se pregunta...", "Bella y única", "Bellísima y hermosa saludos y bendiciones", " Tan bella por dentro y por fuera", "Hermosa Lucerito Mijares. Eres Muy Original Y Cantas Hermoso Y Tu Bellisima", fueron agunos de los piropos que la hija de Manuel Mijares recibió en la publicación.

Pese a que la joven recibió un sinfín de halagos, no pudieron faltar los comentarios negativos de algunos usuarios que criticaron su forma de vestir.

"Nada que ver con su mamá , no heredó nada , bueno , solo la sonrisa", "Andale y esa niña porque se viste como niño?

15 h1 Me gustaResponder", "La ropa de tu papi , que bien te queda", "Nada que ver con su mamá tan femenina", fueron algunas de las críticas que Lucero Mijares recibió.

Actualmente la hija de Lucero es una de las estrellas más brillantes en las redes sociales y muestra de ello es que cada vez que comparte una fotografía rápidamente se vulve viral.

