Belinda, se encontraba de viaje junto a su familia, en el estado de Coahuila festejando el cumpleaños de su mamá. Compartió en sus Insta stories (Instagram), ella acompañada de su familia viajaron a Coahuila para celebrar el cumpleaños de su guapa mamá.

En unas de las stories de Instagram, Belinda se dejó ver con un nuevo look, esta vez en un tono rojo, sólo que no sabemos si fue una peluca, ya que agregó la frase “Pelirroja por una noche”, sus seguidores y fans, tomaron de manera muy positiva, el radical cambio de look.

La novia de Nodal, compartió su estancia en el Estado de Coahuila, ya que mostrando el momento en donde le cantan las mañanitas a su mamá, sus paseos en la ciudad, como ir al museo, la comida de la región y su visita hasta los viñedos que están en el norte del país.

Belinda y su nuevo look ¿Qué pasó con Nodal?. Foto: Captura Insta Stories.

Lo que llamó la atención de sus seguidores, fue que Nodal no apareció en sus stories, usuarios de las redes, cuestionaron la ausencia del Cantante, surgieron especulaciones de una posible ruptura entre Belinda y Nodal.

Se dice que no sería la única vez que “Nodeli” (apodo a la pareja, por sus seguidores) tienen problemas y que ya casino se ven juntos, de hecho, hay rumores de una posible ruptura, ya que hace varias semanas Nodal quitó de su Instagram las fotografías donde aparecía Belinda y derrochaban mucho amor.

Ahí fue donde se desataron los rumores que no se hicieron esperar, aunque días después fue el propio intérprete de “Adiós Amor” quien comunicó y explicó a los medios y seguidores el porqué ocultó las fotos, aclarado ser por respeto a su relación.

Belinda siempre ha sido extremadamente discreta de su vida privada, siendo una sorpresa para sus seguidores que la relación que mantiene con Nodal sea pública, dando entrevistas y presumiendo de su amor en sus redes sociales.

La pareja festejó el cumpleaños de Belinda, en las playas del Estado de Quintana Roo, luego de hacer pública su relación, a lo que también Belinda se limitó de compartir el arreglo floral que le envió el cantante al cumplir 4 meses de noviazgo.

Lo que dio mucho de qué hablar en redes, haciendo hasta memes, fueron los tatuajes de la pareja, haciendo honor uno al otro. Beli se tatuó las iniciales de su novio junto a un corazón, mientras Nodal se fue a lo grande tatuándose los ojos de la cantante en el pecho.

