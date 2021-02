Belinda viaja con Nodal a España, su abuela está grave de salud

La cantante Belinda viajó acompañada de su novio Christian Nodal a España para ver a su abuelita doña Juana Moreno, quien se encuentra muy delicada de salud, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Fue la propia madre de Belinda, la señora Belinda Schull, la encargada de dar la noticia en sus historias de Instgram, pidiendo a sus seguidores que oren por la salud de su madre, doña Juana Moreno, de 88 años de edad.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella'... 'La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma. [...] No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti... Esta batalla la vamos a ganar'”, reveló.

En redes sociales, circulan videos de fan pages de la pareja Belinda-Nodal, en la que se puede observar en un video que publicó Christian Nodal, una ventana de una habitación donde afuera hay una luz parpadeando, además de un edificio diagonal en donde se está grabando el video, que tiene la fachada en un estilo europeo.

En las historias de Instagram de Belinda, por su parte, solo publicó una fotografía sexy en la que aparece recostada en el suelo y recargada en un espejo, con un vestido negro y un abrigo rojo, además de unos zapatos del mismo color que el abrigo, y se escucha de fondo, una de sus canciones favoritas, ‘La vie en rose’ de Édith Piaf.

Posteriormente a esos videos, apareció en una pequeña habitación bailando con uno de sus perros, y en el fondo de la recámara se ven dos enormes maletas que tienen las etiquetas de identificación que colocan en los aeropuertos, por lo que se presume que salieron de viaje.

En un último video que grabó Christian Nodal, aparece el cantante de música regional mexicana grabándose con unos lentes de su novia Belinda, y escribió en su video “Flow Belindolindo”.

También el cantante nacido en Nogales, Sonora, estuvo muy activo, en el que escribió “Cuál pinchi jetlag. Este es mi horario natural”, haciendo alusión de que viajó varias horas de México hacia alguna parte del mundo, donde todo parece indicar que es a España, en donde es originaria Belinda y parte de la familia, entre ellas su padre y su abuela Juana Moreno a quien guarda mucho cariño.

Además, como se ha venido informando, este 2021 Belinda tiene varios proyectos importantes referentes a la actuación en Europa, específicamente en España, ya que muchos medios han asegurado que ‘La Beli’ estará por allá un buen rato para grabar una serie de streaming.

Por lo anterior, aunque Belinda no ha declarado nada, tanto medios de comunicación como sus admiradores aseguran que se encuentra en España por dos motivos, el grave estado de salud de su abuelita, y por cuestiones de trabajo, un proyecto que no quiso dejar pasar para otro tiempo.