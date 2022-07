Belinda se olvida de Christian Nodal y presume vacaciones con Jared Leto por Italia

Tras su ruptura con Christian Nodal, Belinda se refugió en el trabajo y no sólo lanzó un sencillo, sino que también regresó a la pantalla chica con la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, de la cual ya graba una segunda temporada, pero decidió hacer un alto para tomarse un descanso al lado de algunos amigos.

No obstante, el viaje de la intérprete de “Luz sin gravedad” ha causado revuelo debido a que presumió sus vacaciones con Jared Leto, el actor de Hollywood y ganador del Oscar por su papel en la cinta “Dallas Buyers Club”, en Italia y los rumores sobre una supuesta relación amorosa han saltado.

Presumiendo cuerpazo en micro bikini, Belinda se olvidó de Christian Nodal y presumió a Jared Leto con una serie de fotografías y un video que compartió en su perfil de Instagram, donde incluso se le observa enseñándole español al actor y cantante estadounidense.

¿Es su nueva conquista?

Desde hace tiempo es sabido que Jared Leto y Belinda son muy amigos e incluso el actor ha sido cuestionado sobre su relación de amistad con la cantante méxico-española, más concretamente en su reciente visita para promocionar la película “Morbius”.

También, el protagonista de “Réquiem por un sueño” se ha manifestado en algunas transmisiones en vivo de la cantante y ella nunca ha ocultado lo bien que se llevan, aunque jamás se habían ido de vacaciones juntos como ha ocurrido en este verano, donde han pasado los últimos días en Italia.

En una publicación que Belinda realizó en Instagram se le observa presumiéndose arriba de un bote con una minifalda y una blusa en colores pastel, pero más adelante muestra una imagen del actor de Hollywood portando un sombrero mexicano.

En otro video, la cantante le enseña algunas palabras en español a Jared Leto mientras se prepara para escalar una pared rocosa, pidiéndole que diga: “¡Eso mamona!”; el histrión lo dice con mucha actitud y Belinda ríe divertida, dejando ver que se la está pasando muy bien al lado del ganador del Oscar y que al parecer el recuerdo de Christian Nodal ha quedado en el pasado.

Ganando como siempre

Las imágenes han causado revuelo en redes sociales no sólo entre los fans de Belinda y Jared Leto, quienes se preguntan si han comenzado un romance, y los comentarios comenzaron a caer en cascada en la publicación de la actriz en Instagram, la mayoría de ellos resaltando que está “ganando como siempre”.

Jared Leto posó para Belinda con un sombrero mexicano. Foto Instagram Belinda

“Uy, no, Belinda es la verdadera, ganando como siempre“, “¡Te rezo, ídola!”, “Esta mujer es el verdadero ‘quién pudiera’. REINA”, “Beli, triunfando como siempre“, “¿Jared Leto?“, “La que puede, puede“, “¿Beli con Jared Leto? Ganando como siempre“, “Cuida mucho a mi viejito Jared“, “Estás viendo que no te supera y empiezas a subir esas fotos desde ayer, pobre, ha de estar bien arrepentido“, “Ay, yo también me quiero curar de un desamor junto a Jared Leto”, fueron algunas de las reacciones.

