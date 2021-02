Belinda se despide de su abuelita con tierno mensaje y varios videos

Por medio de sus redes sociales, la cantante Belinda anunció la desafortunada noticia del fallecimiento de su abuela Juana Moreno, a la que adoraba y consideraba la mujer de su vida y fuente de inspiración para su vida personal y profesional.

Ante el dolor por la muerte de su abuela, doña Juana Moreno de 88 años de edad, Belinda les pidió a sus fans que le mandaran fotos y videos de su abuelita, para compartirlas en su cuenta de Instagram.

Algunos videos e imágenes tenían mensajes que externaban un sincero pésame por parte de sus fans, pues respetaron el momento tan difícil por el que está viviendo Belinda, ya que su abuelita era uno de los seres que más quería en su vida.

“Siempre tan querida, la extrañaremos, mucha fuerza, y pronta resignación, las queremos y estamos con ustedes, un fuerte abrazo a la distancia”, escribió una fan en su historia que la propia intérprete de ‘Amor a primera vista’ compartió en su Instagram.

También compartió algunas fotos en las que aparece Belinda con su abuela Juana Moreno, y en la que tiene como fondo una canción de la cantante de pop, como ‘Cuida de mí’, que tiene una tonada muy melancólica.

Belinda también subió en sus historias un video en donde está con su abuela y su madre Belinda Schüll jugando bingo: “estamos jugando al bingo, a ver si ganamos algo”, en la historia aparece escrito “vean su cara de felicidad”.

En una historia más, Belinda esta acostada con su abuelita quien le está acariciando el cabello, mientras ‘La Beli’, dice: “qué rica abuelita, haces cariñito”, y escribió: “mi más grande tesoro”, y “mi más grande inspiración”.

También mostró un video gracioso en el que está con su abuela dentro de un coche, mientras ella la graba manejando, y doña Juana comienza a decir groserías por un conductor que no sabe manejar. Belinda dejó un mensaje que decía: “ella era real, sin pretensiones, sin pelos en la boca ¡Auténtica! ¡Mi reina! Nunca dejo de tomarse la vida con alegría y sin miedo. Solo quería disfrutar su cigarrito y jugar al bingo”.

'La Princesa del Pop Latinoamericano', agradeció todas las muestras de cariño en uno de lo dias más díficiles en a vida de la cantante, pues la perdida de su abuela le ha afectado mucho, según los mensajes que ha podido escribir en sus redes sociales.

"Quiero agradecerles a todos los mensajes de amor que me han mandado en esta situación difícil para mí y para mi familia, mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza, y ¡ahora ya no está! No sé cómo vamos a superar esta pérdida, yo jamás me había sentido así... La extraño y no sé cómo voy a vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé...", cómentó.

Belinda y su abuela Juana Moreno, tenían una relación muy cercana, pues la actriz y cantante viajaba con frecuencia a España para estar cerca de ella y pasar momentos que hoy recuerda con cariño.

Sin embargo, la pandemia por Covid 19, no le permitió viajar antes al país de origen de su abuela, y desde hace unos meses ya había dado a conocer que no se encontraba bien de salud, por lo que se mostraba preocupada.

En Twiiter ‘Belinda estamos contigo’ fue tendencia, pues muchos fans de la cantante mostraron su apoyo por el fallecimiento de su abuela. Por su parte, su novio Christian Nodal quien acompañó a Belinda en estos momentos tan complicados, solo escribió en su cuenta de Twitter una cara triste y en otro tweet mencionó: “Disfruten de la vida de la mejor manera por favor”.