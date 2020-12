Belinda se come a besos a Christian Nodal y presume lujosa cena

La cantante mexicana Belinda la pasó en grande durante la cena de Navidad, en compañía de su querida familia, así como de su novio, el cantante de música regional Christian Nodal, a quien no perdió la oportunidad para mostrarle todo su amor en la fiesta navideña.

En sus historias de Instagram, Belinda presumió su fiesta navideña con una cena lujosa, en el que estuvieron presentes su pareja Christian Nodal, así como parte de su familia, a la que mostró su cariño en cada una de las historias que compartió la cantante de ‘Amor a primera vista”.

En sus historias previas a la cena de ‘Nochebuena’, Belinda aprovechó para hacer menciones sobre sus patrocinadores, teniendo como escenarios su pino de Navidad, así como la cocina en donde se preparaba la cena.

Después, le mostró a sus seguidores la impresionante decoración navideña, en la que destacaba un trineo enorme, con todo y renos de tamaño original, incluso la cantante se ‘trepó’ a uno de ellos como si se tratara de un caballo.

También enseñó su lujoso árbol de Navidad, lleno enormes esferas, estrellas, luces y colores, que incluían en la base decenas de obsequios envueltos en cajas. Posteriormente, Belinda grabó el servicio de cocteleria, y dejó ver la lujosa mesa en donde se llevaría a cabo la cena navideña.

El menú de la cena incluían: sopa de cebolla, camarones a la Toulouse, Terrina de Foie Gras, Mejillones al vino blanco, Pierna de cordero, Pasta de Morillas, y como postre, Tarta de chocolate.

Belinda vistió un atuendo dorado brillante que la hizo ver espectacular durante la cena, en la que estuvo acompañada de en todo momento de sus padres, Ignacio Peregrín Gutiérrez, y su madre Belinda Schüll Moreno, así como su hermano ‘Nacho’, con los que bromeó mientras degustaban los platillos.

En la fiesta no pudo faltar su novio, el cantante Christian Nodal, a quien literalmente se comió a besos en un video que duró 15 segundos y en el que mostró el amor y pasión que tiene hacia el sonorense.

“Muchísimas gracias a Imchristmas, por hacer esto posible, por hacer esta Navidad tan especial, quiero que vean todo los detalles, el árbol de Navidad con nuestros nombres, con las esferas que están espectaculares, este trineo que es único con los renos literal de Santa Claus, ¡ay, no, no, no! Todo está hermoso, muchas gracias”, dijo Belinda en sus historias de Instagram..

Belinda disfrutó a lo máximo su Navidad, compartiendo parte de la decoración y momentos felices junto a su familia y novio, como los que vivió con su papá Nacho, su hermano ‘Nachito’, el cual perdió una apuesta con Christian Nodal y tuvo que comer alacranes y avispas, ante el asombro de su padre.

Al final, Christian Nodal y su cuñado ‘Nachito’ se lanzaron a la piscina, en donde se abrazaron, demostrando que también existe una buena relación. Belinda se despidió de sus fan dejando un video de su increíble árbol de Navidad, y posando entre los regalos que le dejó Santa Claus.