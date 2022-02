Belinda responde a Christian Nodal con nuevo demo: ‘Mentiras Cabr*n’

La novela entre Belinda y Christian Nodal está lejos de acabar y es que luego de que el cantante de regional mexicano lanzara su nuevo sencillo titulado “Ya no somos ni seremos“, la llamada “Princesa del pop latino” le respondió de la misma manera y le recalcó sus “Mentiras ‘Cabr*n’”.

Sorpresivamente, la solista y actriz de televisión estrenó mediante su canal de YouTube un nuevo demo bajo el nombre de “Mentiras ‘Cabr*n’”, por lo que sus fans intuyeron que el tema iba dirigido a su ex, en una clara respuesta a todo lo que se ha dicho de ella en los últimos días.

Aunque lo dado a conocer en redes sociales el sábado por la tarde-noche no es el arreglo final del nuevo sencillo de Belinda, la letra impactó a muchos que consideraron que la relación entre la cantante y Christian Nodal no era perfecta y que incluso había varias situaciones que llevaron al rompimiento.

Tal y como ocurrió con el lanzamiento de “Ya no somos ni seremos”, los seguidores de la pareja aseguraron que el nuevo demo de Belinda va dirigido a su ex, sin embargo, hay que tomar en cuenta que un material discográfico difícilmente sale de la noche a la mañana y menos con todo el trabajo que hay detrás, pues se debe recordar que hace apenas una semana que se dio a conocer la ruptura.

Sin embargo, ello no fue impedimento para que los Belifans le pusieron el saco a Christian Nodal con “Mentiras ‘Cabr*n’”, donde la intérprete hace reveladoras “confesiones” de lo que fue su relación con el cantante, pues si hay algo que se lee entre las líneas de su nuevo sencillo es su hartazgo y desamor.

“No quiero un bobo que me controla, ni los fines de semana estar sola, y cómo me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces se ignoran“, es una de las frases que se escuchan en “Mentiras ‘Cabr*n’”, donde además Belinda toma el rol de una mujer cansada por el ego y la inseguridad de su pareja.

En otra parte de la canción también se oye: “Te digo que no. No quiero un ‘man’ que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando, portándose como un cabr*n”, y es inevitable que los fans consideren que el tema está dedicado a Christian Nodal, como respuesta a “Ya no somos ni seremos”.

Aunque es muy probable que ninguno de los dos haya pensado en el otro cuando trabajaron en sus respectivos sencillos, el momento qué eligieron para lanzarlo ha hecho centrar toda la atención en su reciente ruptura e incluso hay quienes piensan que todo se trata de una estrategia de mercadotecnia para potencializar el alcance de su nuevo material.

Hasta el momento, el video del demo de “Mentiras ‘Cabr*n’” lleva más de 800 mil visualizaciones en YouTube y se convirtió rápidamente en trending topics en Twitter donde los seguidores de Belinda compartieron sus impresiones sobre la canción con los hashtag #MentirasDeBelinda y Mentiras Out Now.

