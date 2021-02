‘Belinda me cambio la vida’, admite Christian Nodal

Uno de los romances más sonados durante el 2020 fue el de Christian Nodal y Belinda, quienes formaron parte de los coaches del programa de TV Azteca ‘La Voz México’, en donde su amor nació dando una de las relaciones más criticadas y al vez admiradas en mucho tiempo, que hasta el día de hoy sigue en miel sobre hojuelas.

Pues, recientemente, entrevistado en un podcast, Christian Nodal admitió que el enamorarse de Belinda le cambio la vida para siempre, ya que su relación le ha traído muchos aprendizajes que jamás se hubiera imaginado.

“Justo este año (2020) fue una etapa de aprendizaje total, yo era una persona que no tenía Instagram y no estaba apegado a ese mundo, y en el 2020 quedé más expuesto con la gente que se ve doble intencionada, en todo, y que se metía en mi vida solamente para criticar, a veces leo comentarios fuertes, otros son una belleza. Sin embargo prefiero fluir y no clavarme en esas cosas”, dijo el cantante de música regional.

Mencionó que tomarle mucha importancia a los comentarios que los seguidores hacen en redes sociales puede resultar ser muy enfermizo, por lo que prefiere enfocarse en otras cosas como su carrera artística.

Cabe mencionar que Christian Nodal solo tiene 21 años, siendo menor que Belinda, aunque ha tomado con mucha madurez su relación, desde que la intérprete de ‘Amor a primera vista’ lo flechó en ‘La Voz México’.

Han pasado aproximadamente 5 meses de desde que formalizaron su relación de noviazgo y ante las criticas por ser de diferentes géneros musicales, cada día se ve más solida de lo que muchos creyeron que lo sería.

Incluso en diversas ocasiones Christian Nodal ha manifestado que este año quiere llevar al altar a Belinda, con la que quiere tener hijos y formar una familia, ya que ‘La Princesa del Pop’, es el amor de su vida.

Hasta ha revelado que quiere tener con ‘La Beli’ un total de 5 hijos, y que por lo menos dos ya tienen nombre, Christian y Belinda, un sueño que espera se haga realidad en un futuro próximo.

Por lo pronto, Christian Nodal ha estado concentrado en su música, donde se ha alejado un poco de las redes sociales para meterse de lleno en un nuevo proyecto musical que aún no ha revelado, y que por lo menos se supo que grabó un video en una famosa cantina de Guadalajara junto a Alejando Fernández.

Mientras que Belinda, está a punto de regresar como coach en el programa de TV Azteca ‘La Voz Kids’, donde estará al lado de la cantante María José, el dúo pop Mau y Ricky, y Camilo.