Belinda más atrevida que nunca, ¡enloquece Christian Nodal!

Belinda sigue dando de qué hablar, pues desde que dio a conocer su romance con Christian Nodal, no ha dejado de tener cautivos a sus fans, quienes cada vez se emocionan más con cada situación que comparte la pareja que recientemente ha sido nombrada La Pareja del Año por la revista People en Español. Sin embargo, la cantante española sigue conquistando a sus seguidores con algunas publicaciones como la que recientemente publicó en la que luce muy atrevida.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, en la que la ex coach de "La Voz", compartió una publicación donde lució una prenda íntima color negro, mientras se quitaba una blusa del mismo color.

Por supuesto, los comentarios a la misma, no se hicieron esperar, pues recién publicada dicha postal, la novia de Nodal, empezó a recibir algunos de estos, mediante los cuales, los seguidores se asinceraron y sin pensar dijeron lo que les salió del alma:

"ME DA ALGO!!!!!", "NO PUEDO", o "Todo lo que se come Nodal"... También se lee: "The ONE and ONLY #LatinPopPrincess", "Ya saca música tuya, nos vamos a morir todos sin tener nuevo disco!!!!!". Aunque hubo quien puso más atención a su belleza: "Super hermosa princesa".

Sin embargo, no ha sido la única publicación de este tipo que ha compartido la cantante, pues entre las últimas destaca una, en la que la intérprete de "Bella Traición", luce una prenda en tono rosado, en la que Belinda hace un recuento de lo que significó este 2020 para todo el mundo y aprovechó para desear felices fiestas a todos.

"Este año año fue muy diferente a lo que teníamos pensado, muchos planes los pusimos en pausa y toda nuestra “normalidad” cambió, es por eso que junto con @tousjewelry quiero desearte una navidad lo más normal, con las mismas personas, tradiciones y recetas. Los quiero!! #TOUSLovers #NormalNavidad".

Y auque su romance con Christian Nodal haya soprendido a muchos de los seguidores de ambos, así como de medios de comunicación, ya que en un principio, se apostaba a que su relación sólo era parte de un truco publicitario, ahora hasta algunos títulos se han ganado por los propios medios debido a que han sabido mantener su noviazgo.

Tatuajes, y otras muestras de amor, han sido los elementos que han resaltado en la vida de los dos famosos, lo que ha terminado por convencer a propios y extraños, de que su amor es verdadero.

Y aunque faltaron los comentarios de Nodal en las postales de Belinda, está más que claro que su amor por la cantante española de 28 años, es más fuerte que nada, pues desde que ambos dieron a conocer su relación, no ha habido momento en el que la deje a la deriva, ya que siempre pasa el mayor tiempo posible con ella.