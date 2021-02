Belinda llora muerte de su abuela, desea que se acabe el 2021

A diferencia de otras celebridades que comenzaron muy bien el año, la cantante mexicana de pop Belinda, ha comenzado con el pie izquierdo el 2021, pue recientemente acaba de tener la mala noticia de la pérdida de su abuela materna, por lo que en estos momentos lo que más desea es que finalice el año.

Aunque Belinda siempre ha mostro se una mujer alegre y optimista, también es una mujer sensible que sufre la pérdida de un ser querido como cualquier persona. A inicios de año dio a conocer que su perro Gizmo había muerto, lo que causo que la cantante y también actriz de telenovelas se deprimiera, aunque recibió muchas muestraas de cariño de parte de sus fans.

Esta vez, un mes después y a unos días de celebrar el Día del Amor y la Amistad, pierde a su abuela Juana Moreno, quien murió en España hace unos días, y la propia Belinda tuvo que viajar a Madrid, España, acompañada de su novio el cantante Christian Nodal para estar presente en sus últimos momentos y despedirla, ya que estaba consciente en que se encontraba en un estado de salud grave.

En sus historias de Instagram, en las últimas horas, Belinda ha escrito algunos mensajes en los que expresa su tristeza, señalando que lo que más quiere en estos momentos de su vida es que ya acabe el 2021.

“Los momentos más duros y difíciles de mi vida hasta hoy… Nunca es fácil despedirse… 2021 ojalá que te acabaes ya, no te soporto”, escribió ‘La Princesa del Pop’, en sus historias de Instagram.

Y es que Belinda, está en el proceso natural del duelo, y en la etapa de la negación, pues no deja de preguntarse si en realidad su abuela Juana ya no estará más con ella, ya que fue una mujer que siempre la apoyo y creyó en ella, por lo que la consideraba una inspiración en su vida y en su carrera artística.

Abuelita, dime que estás conmigo, por favor. Que no es real que te me fuiste. No puedo creerlo, no puedo…”, escribe Belinda en sus historias el desgarrador mensaje que la tiene sumida en la tristeza.

Por último, Belinda mandó un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que le han dedicado tiempo para mostrar su más sincero pésame, sobre todo sus fans que sienten la profunda tristeza por la que está pasando en carne propia la cantante.

“A todas las personas que perdieron o están perdiendo a un ser muy querido. A mis amigos que están en un duelo por algún familiar o animalito o cualquier duelo emocional. Mi más profundo pésame. Les mando mucha luz y todo mi amor incondiconal… Aquí estoy y estaré siempre…”, expresó Belinda.

Del mismo modo, su pareja sentimental Christian Nodal, también sufrió la pérdida de su abuela materna, por lo que tampoco ha sido un buen inicio de año para el cantante, y por consiguiente para la pareja, pues ambos sufrieron en pocas horas la muerte de un ser muy cercano en sus vidas.