La cantante Belinda le romperá el corazón a Christian Nodal, aseguran quienes no creen que la pareja pueda llegar a concretar su amor frente al altar. Así lo dijo un reconocido vidente en un programa de espectáculos estadounidense de habla hispana, lo que desató comentarios de todo tipo.

En entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca" de Univisión, El Brujo Mayor aseguró que Belinda y Christian Nodal no serán marido y mujer ya que ambos pertenecen a mundos diferentes:

"No, no se casan, ella estará sola. Ella no entra dentro de su ambiente, él tampoco entra en el ambiente de ella y él no aguanta esa carga y ahí se le rompe el corazón. Van a seguir solteros, solos, sin que ambos pueden tener una relación estable".

Y es que ante la repentina noticia de Belinda y Christian Nodal de hacer pública su relación amorosa en 2020, las especulaciones y los malos augurios siguen entre quienes afirman que el romance entre quienes fueron nombrados "La Pareja del Año 2020" por la revista People en Español; sin embargo, también existe el apoyo por parte de quien adoran verlos juntos y felices en todo momento.

Aunque el mejor juez que es el público, duda de las predicciones de quien dice llamarse El Brujo Mayor:

"Por dios Jesús es el camino y la verdad Jehová Dios el único", "Dios es el único dueño de nuestro destino todo está escrito bajo su nombre ese lo que es una mala vibra", "Que no joda!", "Si como la vez que dijo que Obama no volvería a ganar y ganó", "Éste no le pega a nada jajajaja".

Y es que, ciertamente, la sorpresa del amor entre Belinda y Nodal causó sensación en todo México y el extranjero al creer que pudiera existir el anamoramiento entre dos personas completamente diferentes, aunque ambos se dediquen a la música, misma que también corresponde a géneros muy diferentes.

Sin embargo, ambas estrellas de la música, han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier crítica, distracción o especulaciones, pues los dos han pasado junto a sus familias durante especiales momentos y lo han hecho público.

¿Será acertada la predicción del Brujo Mayor? No se puede saber; lo que sí será conveniente para quienes apoyan a la famosa pareja, es estar muy al pendiente de lo que pase en su presente y futuro.