Belinda invadida por el dolor y Christian Nodal ni sus luces

La cantante Belinda está viviendo un profundo duelo por la pérdida de su mascota Gizmo, un perrito de raza Chihuahua que la acompañó por más de diez años y alegró la vida de los Peregrín Schüll. Sin embargo, después de tan importante pérdida en la vida de la cantante, no ha habido ninguna señal de apoyo por parte de Christian Nodal, novio de Belinda.

Apenas pasaban los primeros cinco días del 2021 y Belinda expresó su dolor por la pérdida de su compañerito de vida, como ella lo llamaba, mismo que la acompañaba a todos lados, hasta las entrevistas que concedía a diversos medios de la televisión.

Lee también: Belinda de luto y triste; no pudo despedir a Gizmo, su perro

Y pese a que Belinda compartió decenas de imágenes de Gizmo en sus historias de Instagram el pasado 05 de enero, la tarde del miércoles, externó una vez más su amor por la mascota de toda su vida a través de un emotivo mensaje:

"Nunca pensé que llegaría el día en que me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mí", inicia la dedicatoria.

"Llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro, de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado acostadito, en mi brazo con tu lengüita de fuera y tu olor a palomitas, gracias Gizmo por tanto, escribo y lloro y lloro y lloro porque cómo me puedes hacer tanta falta?...

Cómo es posible que te extrañe de esta manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar... Te amare por siempre mi compañerito de vida, gracias mi Gizmito por cambiarme la vida".

Lee también: La deslumbrante mirada de Belinda y su hermosa mamá

Se lee en la dedicatoria de "la princesa del Pop", mientras se pueden ver algunas postales y un clip en la última y más dolorosa publicación de Belinda hasta el momento.

Y mientras algunos famosos y colegas como Rafael del Villar, Montserrat Oliver, Leonel García (de Sin Bandera), el actor Jesús Zavala, Aless Gibaja, Jay De La Cueva (de Moderato), Deborah Hung y algunos fans se unían al dolor de Belinda, Christian Nodal, su novio, con quien pasó el fin de año en Acapulco, Guerrero, México y quien tantas muestras de cariño ha dado a la cantante, esta vez ha brillado por su ausencia en los comentarios de la publicación de su pareja.

No obstante, el apoyo de sus seguidores y amigos, ha sido eviedente; un total de 236,970 personas han reaccionado a la publicación de la intérprete de "Egoísta" anque no sea así por parte del cantante sonorense del género regional mexicano.