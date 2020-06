Belinda es la coach más fashion de La Voz; fotografías lo demuestran

Belinda es una de las cantantes más jóvenes que actualmente está participando como coach en 'La Voz' la cual es considerada la más sexy debido a los diferentes looks que ha lucido en cada emisión del programa. Debido a que desde pequeña es poseedora de una innegable belleza y buen gusto, ahora se ha posicionado como un ícono de la moda.

La actriz y cantante cuenta con una trayectoria artística muy larga y gracias al nivel que ha logrado dentro del medio, al día de hoy se le puede ver luciendo outfits de diseñadores mexicanos, de quienes se ha vuelto una súper fan.

No Name Studio, es la marca de moda mexicana que se ha encargado de vestir a la cantante durante sus giras por lo cual se ha mantenido en tendencia de la moda siempre.

La intérprete de 'Amor a primera vista' participó en la primera temporada de 'La Voz México' formando por primera vez parte del panel de coaches, temporada en el que lució una pieza espectacular como lo es un bolso firmado por Philipp Plein que parecía un simple oso de peluche, pero eso sí, tapizado con cristales (pedrería) el cual brillaba donde quiera que lo colocara la artista.

Durante la segunda temporada del reality, la cantante hizo que los internautas se impresionaran por la figura tan delineada con la que se presentó -además de lucir un jumper con un escote que iba desde el busto hasta casi llegar al ombligo. Su estilo de peinado también los hizo derretirse debido a que portaba un decoro con cadenas y cristales.

Un look más que se agregó a la lista de outfits que sorprendió en el programa fue un vestido color negro con encaje, complementándolo con zapatillas color rojo y no podían faltar los rubíes. Éste ha sido uno de los looks más lujosos ya que el toque final fue una corona dorada con aplicaciones de brillantes, firmada por una exclusiva firma italiana.

El programa de La Voz, va en la mitad de sus emisiones por lo que los seguidores tanto del programa como de Belinda, están esperando a que la cantante luzca más outfits seleccionados cuidadosamente, del mismo modo que lo ha estado haciendo desde el inicio, lo que ha hecho que las mujeres -en particular- se hayan enamorado de su estilo y buen gusto.

