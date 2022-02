Belinda denuncia violencia de género: ‘Han traspasado la línea del respeto’

Luego de la ruptura con Christian Nodal, el nombre de Belinda ha circulado en redes sociales con diferentes teorías sobre las razones por las que terminó su relación con el cantante de regional mexicano, incluidas algunas que insinúan que estafó a su ex y abusó de su confianza, por lo que la actriz de TV rompió el silencio y denunció violencia de género en su contra.

En sus historias de Instagram, la intérprete de “Bella traición” consideró que se le ha juzgado bajo estereotipos de cómo es que las mujeres deben comportarse en sus relaciones sentimentales, por lo que a raíz de todo lo que se ha dicho la han puesto en una posición vulnerable: “Han traspasado la línea del respeto”.

En una serie de mensajes, Belinda denunció violencia de género y anunció que tomará acciones legales para hacerse respetar, al tiempo que agradeció a sus fans el respaldo que le han dado en los últimos días luego de conocerse su ruptura con Christian Nodal, con el que llevaba comprometida desde mayo del año pasado.

Y es que para la cantante de pop mexicano no han pasado desapercibidos los rumores que circulan en redes sociales donde se le señala de “interesada” e incluso un programa indicó que el rompimiento se debió a que le pidió dinero a su ahora ex novio para saldar su deuda con el SAT y también para pagar cuentas de una casa que le había regalado su ex Lupillo Rivera.

Esta versión fue desmentida por el propio hermano de Jenni Rivera, quien señaló que jamás le había dado dinero a Belinda y mucho menos le había comprado una casa, sin embargo, los ataques hacia la solista continuaron y ella decidió denunciar la violencia de género que considera le han hecho y aseguró que no busca convertirse en una víctima.

“Personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que sólo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable”, se lee en una de las historias de Belinda en Instagram.

“No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”, agregó la intérprete de “En el amor hay que perdonar”.

Belinda también aprovechó para destacar que ninguna mujer debe ser tratada de esa manera ni atreverse a juzgarla por las decisiones que toma en su vida, recibiendo miles de comentarios de sus seguidores en redes sociales, dividiendo opiniones pero dejando claro su punto de vista.

Belinda se manifestó en redes y denunció violencia de género en su contra. Foto Instagram Belinda

“Esto no es sólo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, dijo.

La cantante pidió respeto, incluso si para ello debe recurrir a la vía legal. Foto Instagram Belinda

