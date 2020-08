Belinda cumple ¿28 o 31 años?, estas son 5 cosas que no sabías de ella

Belinda Peregrín Schüll mejor conocida como Belinda está de manteles largos al celebrar su cumpleaños número 28, edad que hace unos días se reveló, ya que nació un 15 de agosto de 1992 y no en 1989 como se había especulado. La novia de Christian Nodal celebra 28 años de vida.

Pese a que el coach de La Voz Azteca ha demostrado ser muy romántico con Belinda, hasta el momento no ha utilizado sus redes sociales, como lo ha hecho en otras ocasiones, para felicitar a su novia por su cumpleaños, aunque no dudamos de que lo ha hecho personalmente.

En medio de esta celebración, te contamos algunos de los secretos que no seguro no conocías de la actriz y cantante. 1.- Christopher Uckerman fue el primer hombre al que besó Belinda cuando ambos participaban en la telenovela Aventuras en el tiempo”. 2.- El dulce favorito de su infancia eran las “Ricaletas” dulces y los chicles de espinaca de Popeye. 3.- Belinda es toda una empresaria, tiene una línea de maquillaje llamada “Thara". 4.- Sus deportes favoritos son la natación y equitación. 5.- Su caricatura favorita es Bob Esponja.

Y otra de las cosas que poco se sabía de Belinda, es que su madre ni su padre eligieron su nombre sino su abuela materna fue quien decidió llamarla así. Debido a la sorpresa que ha dado el romance de Belinda con el intérprete de Adiós Amor me voy de ti por lo que han acaparado diversos titulares, y es que es la primera vez que la cantante habla abiertamente de una relación amorosa frente las cámaras, pues cuando sostuvo un romance con Giovanni Dos Santos, Pepe Díaz, Mario Domm, Ben Talei, Criss Angel y Lupillo Rivera, nunca habló publicamente de relación.

Aunque el Toro del corrido, el penúltimo novio de Belinda, fue quien aseguró que había tenido una relación con la intérprete de Amor a Primera Vista y que incluso era la mujer que más había amado locamente. “Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente.

Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", dijo.

Belinda presume sus regalos.

Aunque la actual coach de La Voz Azteca nunca habló ante los medios de la relación que tuvo con Lupillo Rivera, su romance acaparó titulares, debido a las maravillas que habló el cantante de Belinda y por la diferencia de edades que generó una gran controversia.

Sin embargo, el romance con Lupillo Rivera no fue el único con el que Belinda generó un escándalo, pues con el futbolista del Club América de la Primera División de México, su relación no terminó nada bien e incluso se dieron un agarron en las redes sociales. Hubo dimes y diretes entre el famoso y la cantante. Por otra parte, el mago, Criss Angel, después de terminar su relación con la cantante, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a Belinda como “una maestra del engaño”,, por lo que quedó más claro que su relación no acabó nada bien.

