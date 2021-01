Belinda cambia de look y confirma su participación en La Voz

La cantante y actriz Belinda participará en una nueva edición de ‘La Voz Kids’, programa de TV Azteca en la que será coach por segunda vez, y que ello compartió en sus redes sociales su nuevo cambio de look.

Belinda es una de las artistas femeninas que más dan de qué hablar, ya sea por su gran trayectoria musical provista de un gran talento y voz, o ya sea por los escándalos a los que se ve envuelta, principalmente por su trato a la prensa y sus relaciones amorosas que han causado revuelo.

Sin embargo, otro aspecto importante que llama la atención entre su público son los diferentes cambios de looks que comparte muy seguido en redes sociales, así como sus atuendos de diseñadores exclusivos, y muy caros que ha vestido en algunas emisiones de ‘La Voz’, donde no solo conquistó los ojos y corazón de sus fans, si no de algunos coaches como ocurrió con Christian Nodal, su actual pareja.

Lee también: Belinda y cinco escándalos que ha protagonizado en su carrera

A través de sus historias de Instagram, Belinda compartió un breve video de lo que podría ser su cambio de look para la edición 2021 de ‘La Voz Kids’, en la que volverá a repetir como coach.

En la historia, se puede ver a Belinda con un atuendo ‘hippie’, con unas zapatillas, un pantalón acampanado azul marino, una chamarra del mismo color, unos lentes y el cabello pintado de rosa.

Y es que la cantante de música pop, siempre se renueva en su guardarropa y trata de imponer tendencia, tal y como lo hizo el año pasado durante el programa de ‘La Voz México’, en el que cada uno de sus looks dio de qué hablar en redes sociales.

Lee también: Los looks más atrevidos que Belinda ha usado en La Voz

Foto historia Instagram Belinda

Desde su vestido al estilo ‘Game of Throne’ en donde usó una corona en la silla de los coach, hasta su atuendo de ‘Snow Quuen’, con el que cerró la última temporada de ‘La Voz México’, Belinda siempre está en tendencia.

Los seguidores de ‘La Beli’ están a la espera del estreno de ‘La Voz Kids’ para ver el nuevo look de la cantante, y en donde también ansían ver su participación y si conquistará algún otro corazón de los coach como lo hizo con Christian Nodal.

TV Azteca lanzó desde hace algunos días un video promocional de la edición 2021 de ‘La Voz Kids’, en la que participaran junto a Belinda, la cantante María José, los hijos de Mau y Ricky Montaner, así como Camilo.