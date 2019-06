Belinda asegura que le hicieron 'brujería' en La Voz: Video

La semifinal del programa La Voz México ha llegado y Belinda no la está pasando nada bien y no es culpa de su equipo sino de alguien que no quiere que gane el concurso, probablemente. La única coach mujer aseguró que le están haciendo 'brujería' para que sus integrantes no puedan ganar.

¡Pero qué está pasando! Resulta que Belinda recibió una especie de amenaza en el programa del pasado 26 de junio en el que aparentemente le hicieron 'brujería', y acusó a Yahir de ser el responsable del horror que estaba pasando.

Yahir le hizo una broma a Beli, pero todo se salió de control cuando el cantante quizo poner la suerte de su lado y no del de su compañera y entró en un juego sucio y oscuro, decidió poner una cabeza en el camerino de la interprete de Boba Niña Nice.

Lee también: Belinda canta cumbia mientras come tacos en la calle: Video

Un video grabó la reacción de Belinda

Cuando Belinda entró al camerino halló una cabeza de muñeca sobre una tela roja que parecía ser sangre y asustada comenzó a gritar por los pasillos de Azteca. Sin más ni menos no dudó en asegurar que el responsable era Yahir y la verdad pornto salió a la luz.

Si pierde el equipo de Belinda en “La Voz”, ya sabemos que fue porque le hicieron brujería. #SemifinalLaVoz pic.twitter.com/SBuZeIoiiD — La Wally (@LaWaIIy) 27 de junio de 2019

Aunque solo se trató de una broma de muy mal gusto, todo apunta a que el interprete de La Locura está dispuesto a hacer de todo con tal de ganar el concurso, enfrentando a los otros dos coach, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera.

No sabemos si la 'brujería' dará resultados pero podremos conocer al ganador de La Voz México dentro de dos semanas cuando la batalla llegue a su fin y el concurso elija a la mejor voz del país.