Belinda aparece con el corazón roto y Nodal no deja rastro de sus fotos

El truene de Belinda y Christian Nodal no agarró por sorpresa a nadie pues desde hace varias semanas se había especulado que estaban distanciados y los rumores se acrecentaron cuando se dejaron de seguir en redes y él no dejó rastro de las fotos que tenían juntos desde que se hicieron novios cuando ambos eran jueces de un reality de TV.

Aunque ya en anteriores ocasiones este tipo de acciones habían sido realizadas por la pareja como una estrategia de mercadotécnica cuando el cantante estaba por lanzar un nuevo material discográfico para levantar expectativas, esta vez sí fue en serio y luego que el intérprete de “No te contaron mal” hiciera oficial la ruptura, Belinda reaccionó y apareció con el corazón roto.

Ambos utilizaron sus historias de Instagram para manifestarse ante el fin de su relación pero sus reacciones fueron distintas pues mientras él fue más concreto y en su perfil no dejó rastro de sus fotos, ella no temió aparecer con el corazón roto y admitiendo que está pasando por un duelo muy personal aunque no está sola, pues tiene el apoyo de su familia.

Lee también: ¡No habrá boda! Christian Nodal confirma truene con Belinda: ‘No hablaré más del tema’

Cerca de la medianoche del sábado, Christian Nodal subió a sus historias de Instagram un breve comunicado en el que confirmaba la ruptura pero negaba que lo que se ha dicho hasta el momento (lo del supuesto préstamo de 4 millones de dólares que le pidió Belinda) como la razón de la separación.

“Todo lo que se especula es falso. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema”, fue lo que escribió el cantante de regional mexicano en el texto que compartió en Instagram.

Lee también: Belinda y Christian Nodal: Se cumple la maldición del anillo de compromiso

Belinda no tardó en reaccionar al comunicado de su ex y reaccionó poco tiempo después utilizando el mismo medio para manifestarse y mostrando su corazón roto al compartir una captura de una historia que posteó su madre, Belinda Schüll, en la que señala que un miembro de su familia está pasando por un duelo muy difícil.

“En este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas en nuestra familia. Con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes y dolorosas. Agradecemos su comprensión”, es lo que se lee en el texto.

A este post, Belinda le agregó la frase: “Sí, mami. Tienes toda la razón. Así es”, asumiendo que esa persona que está pasando por una pérdida dolorosa es ella y todo se debe a su sonada ruptura con Christian Nodal, con quien estaba a punto de llegar al altar.

Al momento, ninguno de los dos conserva alguna foto juntos en sus perfiles de Instagram, aunque Belinda todavía tiene una publicación que realizó hace un año en una fiesta de bienvenida al 2021, donde en una de las imágenes aparece Christian Nodal conviviendo con la familia de la cantante.

Belinda reaccionó haciendo un repost de una publicación de su madre. Foto Instagram Belinda

Síguenos en