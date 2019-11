Belinda amenazó a mis hijas: Elisa Beristain por caso de Lupillo Rivera

La polémica no parece terminar entre la relación que hubo entre el hermano de la Diva de La Banda, Jenni Rivera, nos referimos a Lupillo Rivera, quien hace unos confesó que sostuvo una relación amorosa con la también cantante Belinda. Tras dar a conocer la relación Lupillo señaló que Belinda probablemente se enojaría. Sin embargo, días después Lupillo desconcertó al decir que había dado a conocer su relación con la cantante por que había sido chantajeado por un video íntimo entre él y Belinda.

Lupillo Rivera aceptó que estuvo entre la espada y la pared al ceder a un supuesto chantaje, pues a raíz de haber revelado que si sostuvo una relación con la cantante Belinda, lo cual dijo que ha sido la mujer que más ha amado en la vida, aparte de ser bonita.

“Esa vez nos atoraron… me atoraron con un video, me atoraron y me dijeron: ‘Lupe necesitamos hablar de esto porque puede salir este video’, así de fácil. Tengo que decirlo aunque se enoje, ¡y se enojó!. Está bien, no hay problema, que se enoje, pero también hasta ese punto la llegué a proteger”, expresó Lupillo Rivera.

Luego de estás declaraciones la periodista Elisa Beristain del programa Chisme No Like acusó a Belinda, durante la emisión del programa de espectáculos, de amenazar y acosar a sus hijas y a ella para que borraran el video donde Lupillo Rivera confirmaba que tuvo una relación con la cantante de Sapito.

“Amenazaste a mis hijas, hampona”, señaló Elisa durante la emisión.

La periodista también acusó a Belinda de ser una "hampona" y de obstaculizar la labor periodística, pues supuestamente fue presionada por la cantante para que bajara el video. Elisa dejó claro que si algo le pasa responsabiliza a Belinda.

“Si me pasa algo a mi, señores, si le pasa algo a mis hijas acuso aquí y denunció a Belinda. Belinda me dijo: Te está buscando un comandante, a ti no te gustaría que le pasara nada a tus hijas. Me amenazaste, hampona... con mis hijas, te tengo grabada y en México la ley lo permite, grabar una conversación", dijo la conductora del programa de YouTube Chisme NO Like.